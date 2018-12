Kärpät siirtyi Lauri Mikkolan komentoon – Kohtaako KooKoo ärsytetyn vai lamaantuneen kärppälauman?

Kärpille ei jäänyt paljon aikaa Mestarien liigan puolivälierätappion sulattelemiseen, sillä Liiga jatkuu oululaisten osalta jo alle vuorokausi tiistain Salzburg-pelin jälkeen.

Ottelu Kouvolan KooKoota vastaan alkaa Raksilassa kello 18.30.

Illan ottelun kannalta paljon on kiinni siitä, miten Kärpät on käsitellyt tiistain karvaan pettymyksen.

Ärsytetty kärppälauma saattaa joko purkaa illalla kaiken kiukkunsa kaukalossa kouvolalaisiin tai sitten Kärpät saattaa luistella kaukaloon tappion tuskassa edelleen rypien vajaalla asenteella.

Itävaltalaisia vastaan pikkupedot dominoivat kenttätapahtumia, mutta tarvittavat maalit jäivät tekemättä.

– Tietenkin harmittaa, että nyt tipuimme, mutta pitkässä juoksussa saattaa olla ihan hyväkin, ettei tämä mene ihan rallatellen, Kärppien kultakypärä Ville Leskinen sanoi eilen.

Kärpät lähtee KooKoo-otteluun Lauri Mikkolan komennossa, sillä päävalmentaja Mikko Manner lähti maajoukkueen mukaan loppuviikon ajaksi.

– Ehdottomasti tämä on mukavaa ja tietysti kunnia asia, kun saa muutaman pelin olla päävalmentajana. Siinä testataan samalla joukkuettakin, kun Manner on poissa, Mikkola mietti.

Mannerin lisäksi kokoonpanosta puuttuu Jani Hakanpää, joka valittiin ainoana kärppäpelaajana tämän viikon maaotteluihin.

Muuten Kärppien kokoonpanossa ei ole juuri muutoksia. Eilen sairastuvalta palannut Jasse Ikonen on tosin taas sivussa. Ikosen paikan ottaa Sami Anttila.

KooKoolla uusi kanadalaisvahvistus

Neljästä edellisestä pelistään vain yhden voittanut kymmenentenä Liigassa majaileva KooKoo saapui Ouluun jo eilen. Myös kouvolalaiset joutuivat luovuttamaan kärkipelaajan maajoukkueen käyttöön, sillä Anrei Hakulinen valittiin tämän viikon EHT-peleihin.

Lisäksi kokoonpanosta puuttuu neljän ottelun pelikieltoa lusiva Juha-Pekka Haataja.

KooKoon alakerrassa debytoi kanadalaispuolustaja Logan Pyett, joka saapui Suomeen sunnuntaina ja liittyi kouvolalaisten mukaan maanantaina.

Pari kautta KHL:ssä pelannut Pyett joutui olemaan poissa kaukaloista peräti kaksi kautta sairastettuaan syöpää. Kolmekymppinen kanadalainen teki paluun kaukaloon vuosi sitten Aasian liigassa. Tämän kauden kiekolliseksi puolustajaksi profiloitunut Pyett aloitti AHL:ssä.

Erikoistilannepelaaminen avainroolissa

Erikoistilannepelaaminen tullee olemaan ratkaisutekijä joukkueiden kohtaamisessa. Kärpät on Liigan ylivoimaisesti paras alivoimajoukkue, mutta KooKoo on koko sarjan selvästi vaarallisin ylivoimalla.

Liigan pistepörssin kärkinimi Malte Strömwall on mättänyt hurjat 12 ylivoimamaalia tällä kaudella. Se on peräti puolet enemmän kuin Liigan toiseksi tehokkaimmalla ylivoimatykillä. Tasakentällisin Strömwall on osunut vain kolmesti.

Kärpillä on KooKoo-ottelun jälkeen vielä kolme peliä ennen joulua. Perjantaina Raksilaan saapuu JYP ja ensi tiistaina Tampereen Ilves. Ennen joulua Kärpät piipahtaa vielä Turussa TPS:n vieraana.

Kärppien kokoonpano KooKoo-ottelussa:

1.ketju

Ville Leskinen - Nicklas Lasu - Radek Koblizek

Atte Ohtamaa - Shaun Heshka



2.ketju

Mika Pyörälä - Rasmus Kupari - Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Aleksi Mäkelä



3.ketju

Oskar Osala - Michal Kristof – Sami Anttila

Lasse Kukkonen - Mikko Niemelä



4.ketju

Jasper Lindsten - Miska Humaloja - Otto Karvinen

7. puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen