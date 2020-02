Kärpät sai voittamattomalta Tapparalta jo neljännen opetuksen – "Meiltä pitää löytyä jatkossa enemmän työntekoa, asennetta ja taistelutahtoa"

Annunen nuorten MM kisat jne.

Tappara sukeltelee taitavasti ja ylivoimaa pelaa hyvin.

Tappara on ottanut ennakkosuosikin aseman tänä vuonna tilastojen mukaan mennään. Kärpät on monena vuotena vienyt Tapparaa, nyt on pelien alussa nukuttu, ylivoimainen sarjajohto teettää sellaista, ihminen on outo eläin.

Kärpät syttyy aina mitalipeleihin, niissä vasta pelit alkavat.

Vähiten maalia omiin tärkein asia, toiseksi eniten vastustajan verkkoon.

Jäähysuma on ollut erittäin huono asia Kärpille, peli sekoaa kaikilla joukkueilla jäähyn jälkeen se on vielä toinen rangaistus, vastustaja jaksaa kun ei jäähyile.

Kärppillä rutiini peli Tapparaa vastaan tällä kaudalla ei ole riittänyt.