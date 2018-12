Kärpät purki kiukkunsa kouvolalaisiin – Vt. Päävalmentaja Mikkola: "Meillä oli tänään hirveä halu hyökätä ja tehdä maaleja"

Eilen Mestarien liigasta pudonnut Kärpät ei saanut paljon aikaa murehtia CHL-takaiskua. Kouvolan KooKoo odotteli jo eilen Oulussa vesi kielellä keskiviikon liigaottelua. Vieraat olivatkin alussa aktiivisempi osapuoli, mutta ärsytetty Kärpät oli lopulta tyly isäntä.

Kärpät latoi toisessa erässä kolme ylivoimamaalia alle kymmeneen minuuttiin, ja peli oli käytännössä taputeltu. Loppulukemat 6-1 kaunisteltiin päätöserässä.

– Lähtökohdat olivat haastavat. Meillä oli eilen hirveä lataus ja hieno peli, mutta matto vedettiin alta pois. Kokeneet pelaajat pumppasivat joukkueen nyt tällaiseen iskuun, niin mikäs siinä oli olla, Kärppien vt. päävalmentaja Lauri Mikkola jutteli ottelun jälkeen.

–Tulos on julma siihen nähden, miten tulimme peliin, KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola näki.

Tuokkola pahoitteli lehdistötilaisuudessa myös Kärppien CHL-taipaleen päättymistä.

– Kärpät on tällä hetkellä Suomen paras nippu. Minua harmittaa heidän puolesta, että putosivat.

Ylivoimatehot löytyivät

Kärppien ylivoimapeliä on parjattu ihan aiheesta pitkin syksyä. Oululaisten ylivoima ei ole ollut lähellekään Liigan kärkipäätä, vaikka Kärpät on tehnyt sarjassa eniten maaleja.

KooKoota vastaan ylivoimatehot kuitenkin löytyivät. Kärppien kannalta tosin päivän liian myöhään, sillä surkea pakkopeli oli yksi ratkaisutekijöistä tiistain CHL-ottelussa.

– Peli on tällaista ja siellä on tiettyjä asioita, joita et voi kontrolloida. Tänään olimme tehokkaita, vai voisiko sanoa jopa onnekkaita. Eilen ei pomppinut, tänään pomppi, yhden ylivoimamaalin KooKoon verkkoon iskenyt Lasse Kukkonen pyöritteli.

Lasse Kukkonen (keskellä) onnistui maalinteossa. KUVA: Pekka Peura

Pelin henki oli keskiviikkona sellainen, että nuoret pelaajat hankkivat jäähyt ja konkariosasto hoiti viimeistelyn. Rasmus Kupari hankki Kärpille peräti kahdeksan minuuttia mies ylivoimaa. Kupari kirjautti ottelussa myös pari syöttöpistettä.

Myös Aleksi Heponiemi hankki Kärpille ylivoiman. Maalinteossa onnistuivat kahdesti osunut Mika Pyörälä, Kukkonen, Michal Kristof, Oskar Osala ja jo avauserässä verkkoa heiluttanut Ville Leskinen.

– Meillä oli tänään hirveä halu hyökätä ja tehdä maaleja, Mikkola näki.

Yksi Kärppien ehdottomia onnistujia oli myös vahvasti torjunut Jussi Rynnäs, joka otti etenkin avauserässä monta tärkeää koppia.

”Mieletön kunnia”

Kärppien valmistautuminen nopeasti silmille tulleeseen liigapeliin onnistui pettymyksen jälkeen hyvin. Pelaajat tulivat hallille aamulla kello 10.00 alkaneeseen palaveriin, jossa joukkue kävi läpi lähinnä sitä, miten asioihin suhtaudutaan.

–Kyllä me valmennusryhmän kanssa mietimme, miten lähdemme valmistamaan joukkuetta peliin. Vähän juttelimme siitä myös Lassen ja Aten (Ohtamaa) kanssakin, Mikkola paljasti.

Mikkola itse on myös jännän äärellä, sillä hän toimii Mikko Mannerin sijaisena tämän viikon peleissä Mannerin ollessa maajoukkueen mukana.

– Totta kai nämä ovat isoja iltoja. Pikkupojasta saakka olen ollut seurassa ja nyt valmentajaputken kautta tullut tähän. Mieletön kunnia, Mikkola tunnelmoi.

Kärpät pelaa seuraavaksi JYPiä vastaan perjantaina Raksilassa.