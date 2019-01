Kärpät purki Jyri Junnilan sopimuksen, hyökkääjä siirtyy loppukaudeksi KalPaan

Oulun Kärpät ja Jyri Junnila ovat yhteisymmärryksessä purkaneet Junnilan pelaajasopimuksen, joukkue tiedottaa. Sopimus olisi ollut voimassa tämän kauden loppuun.

34-vuotias Junnila palasi Kärppiin kaudeksi 2017–2018. Viime kaudella hän pelasi runkosarjassa 55 ottelua tehopistein 5+5=10 ja jäi pudotuspeliotteluissa ilman tehopisteitä. Kuluvalla kaudella hän on pelannut 17 ottelua, joissa on tehnyt tehopisteet 1+1=2.



– Haluamme kiittää Jyriä yhteisestä ajasta ja toivottaa hänelle menestystä tulevaisuuteen. Tilanne oli haastava sekä seuran että pelaajan kannalta. Jyri pelasi rotaatiopelaajana, eikä hänelle löydetty paikkaa vakiokokoonpanosta, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho perustelee ratkaisua.



Kuopiolainen KalPa ilmoitti verkkosivuillaan keskiviikkona, että Junnila siirtyy joukkueen riveihin loppukauden ajaksi. Hän on pelannut KalPassa ennen siirtymistään Kärppiin.