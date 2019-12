Kärpät palasi voittokantaan – HPK kaatui voittolaukauskilpailussa Koblizekin maalilla

Kärpät ja HPK pelasivat Raksilassa vähämaalisen kamppailun, jossa ratkaisu jouduttiin hakemaan voittolaukauskilpailusta. Voittolaukauskilpailussa voiton Kärpille ratkaisi Radek Koblizek. Varsinaisella peliajalla Kärppien ainoasta maalista vastasi Jussi Jokinen.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Pelin ensimmäiset minuutit ovat olleet varsin rauhallista kiekkoilua. Melko leppoisasti on menty päästä päähän.

Kärppien puolustuksessa Olli Vanttaja pelasi hetki sitten ensimmäisen liigavaihtonsa. Oman pään aloitus, nousu kiekottomana ylös ja komea laukaus, jonka HPK:n maalivahti torjui.

Ottelun ensimmäisillä minuuteilla nähtiin ikävä tilanne, kun HPK:n Miro Karjalainen taklasi laidan vieressä Miska Humalojaa. Karjalainen osui Humalojaa päähän. Kärppäpelaaja tippui jään pintaan. Hetkeä myöhemmin Humaloja käveli pukukopin puolelle Kärppien lääkäri perässään.

Karjalainen taklaa Humalojaa:

Humalojalla on paljon historiaa aivotärähdyksistä, eikä uusia varmasti kovin paljon kärsi tulla. Myös Karjalaisella on taustalla valitettavan paljon kyseenalaisia taklaustilanteita.

Humaloja palasi kaukaloon ainakin toistaiseksi.

Raksilassa jäähyillään urakalla. Karjalaisen lisäksi Shaun Heshka ja Henri Kanninen ovat saaneet pikkukakkoset. Seuraavana jäähypenkille komennettiin Aatu Räty. Erikoistilannepelaaminen jatkuu Raksilassa.

Jäähyt on kärsitty ja Raksilassa pelataan vihdoin tasaviisikoin. Ensimmäistä erää on jäljellä reilut seitsemän minuuttia. Peli on jatkunut tasaisissa merkeissä.

Molemmilla joukkueilla on ollut avauserässä omat paikkansa. Usein ne ovat avautuneet kuin varkain, kun esimerkiksi hyökkääjä pääsee puikahtamaan puolustajien taakse. Tässä näkyy kokemattomuus puolustuksessa.

Erätauolle poistuttiin maalittomassa tasatilanteessa. Maalivahtien torjunnat ensimmäisessä erässä: Rybar 9, Joona Voutilainen 10.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

– Enemmän pitää laukoa, Kärppien Jesse Koskenkorva vaati erätauolla.

Kärppien puolustuksessa nuori pakkipari Topi Niemelä - Olli Vanttaja on ajoittain pienessä pulassa omassa päässä. Hetki sitten HPK sai parikin vetoa kaksikon pienen höntyilyn takia, mutta Rybar selvitti tilanteen.

Miska Humaloja ei palannut toiseen erään, joten Kärppien sairastupa sai jälleen uuden potilaan.

HPK siirtyi johtoon reilun viiden minuutin pelin jälkeen, kun tähän otteluun paluun kokoonpanoon tehnyt Janne Tavi toimitti kiekon maaliin.

Erityisesti tässä pelissä Jussi Jokisen johtamalta ykkösketjulta olisi kaivannut ehkä hieman enemmän kokeneiden pelaajien johtajuutta ja esimerkkiä kaukalossa. Reiluun erään ei ole vielä kovin paljon nähty.

Kärpät sai oivan mahdollisuuden tasoittaa peli, kun Jaakko Niskala laittoi kiekon ovelasti siniviivalta maalin kulmalle, mutta mustapaidat eivät saaneet jatkettua pelivälinettä verkon perukoille.

Kärpät nousi tasoihin erän puolivälin jälkeen. Ludwig Byström antoi unelmasyötön Jokiselle keskialueelle, joka karkasi puolittaiseen läpiajoon. Jokinen sijoitti kiekon komeasti suoraan yläriman alle. Kokenut kaarti vastasi huutoon heti.

Jussi Jokisen tasoitusmaali:

Patrik Rybar on ollut keskiviikkona mies paikallaan. Kärppävahti on pitänyt joukkuettaan pystyssä vaikeilla hetkillä. Kärpät on antanut vastustajalle laatupaikkoja huomattavasti normaalia liigapeliä enemmän ja laukauksia on muutenkin sadellut tasaiseen tahtiin.

Kärpät joutui alivoimalle erän viimeiseksi minuutiksi, kun tähän otteluun sairastuvalta palannut Sami Anttila sai pikkukakkosen. Vieraat eivät saaneet ylivoimamaalia, mutta sekuntia vaille minuutti pakkopeliä jäi vielä päätöseräänkin.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä: Rybar 14, Voutilainen 10.

3.erä

Päätöserä on käynnissä.

Virallinen yleisömäärä on 4350 katsojaa. Silmämääräisesti Raksilassa ei ole todellakaan niin paljon yleisöä, mutta näihin lasketaan mukaan kaikki myydyt liput. Esimerkiksi kaikki kausikortin omistajat eivät ole varmasti paikalla.

Kärpät selvitti erän alun minuutin alivoiman. Sen jälkeen peli on jatkunut tasaisissa merkeissä.

Erä lähestyy jo puoliväliä, eikä kummallakaan joukkueella näytä olevan tällä hetkellä suurta kiimaa maalintekoon. Voutilaiselle ei ole kertynyt erässä ensimmäistäkään torjuntaa, Rybarillekin vain yksi.

Julius Junttila karkasi hyvään hyökkäykseen yhdessä Radek Koblizekin kanssa. Junttila syötti Koblizekille maalin kulmalle avopaikkaan, mutta tshekkihyökkääjä ei onnistunut avopaikasta.

Kärpät pääsi erän puolivälin jälkeen ylivoimalle. Pakkopeli pyöri mallikkaasti Rädyn veljesten johdolla. Maalikin oli lähellä, kun Aatu laukoi hyvin ja Aku lapioi irtokiekon HPK-maalin sisätolppaan.

Kolmatta erää on pelaamatta enää kolme minuuttia. Raksilassa haisee jatkoaika.

Peli ei ratkennut kolmessa erässä, ratkaisu haetaan jatkoajalta.

Jatkoaika oli puolin ja toisin passiivista pelailua, eikä ratkaisua nähty. Lopulta voittolaukauskilpailussa voiton Kärpille ratkaisi Radek Koblizek.