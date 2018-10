Kärpät päätti Satakunnan-kiertueen voittoon – Karvinen väläytti liigakauden kenties erikoisimman tuuletuksen, katso video

Maaottelutauolla Kärppien on harjoiteltava ylivoimapeliä 5-4, 5-3 ja 4-3. Varsinkin 5-3 peli on todella ala-arvoista.

Mieleen tulee 5-3 ylivoimasta kuinka Viuhkola jakoi maalin takaa lättyjä ja siinä ei kauan mennyt, kun punavalo syttyi maalin merkiksi.

Ohtamaa ei kuulu näihin ylivoimiin, koska mies on kankea, kuin rautakanki ja vielä puukäsi.