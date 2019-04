Kärpät on marssimassa mestariksi puolustamalla – Manner: ”HPK on jatkuvasti parempi joukkue kenttäpelissä, eikä meillä riitä taito hyökätä”

Kärpät voitti Hämeenlinnan Pallokerhon liigafinaaleissa jo toistamiseen parin päivän sisällä ja otti tukevan otteen Suomen mestaruuteen. Kanada-malja on Kärpille tyrkyllä Hämeenlinnassa torstaina.

Ensimmäiset finaalipelit päätä seinään HPK:n kanssa takonut Kärpät on vaihtanut tulokulmaa loppuotteluihin. Kärpät on ottanut kahdesta viimeisimmästä pelistä kaksi kiinnitystä mestaruuteen vahvalla ja tiiviillä puolustuspelaamisella.

Maalinsa oululaiset iskevät vastaiskuista ja hämeenlinnalaisten virheistä.

– HPK on jatkuvasti parempi joukkue kenttäpelissä, eikä meillä riitä taito hyökätä. Toinen vaihtoehto on luovuttaa, mutta me olemme päättäneet taistella. Nyt puolustetaan, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner summasi finaalisarjan tilanteen rehellisesti.

Kivihalmeen ja Karvisen maalit riittivät voittoon

Kärpät sai otteluun tuloksellisesti lentävän lähdön, kun puolustaja Teemu Kivihalme vei Kärpät johtoon jo vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen. Kärpät lähti Kivihalmeen maalin turvin ensimmäistä kertaa tämän kevään pudotuspelien aikana kotiottelussaan johtoasemassa ensimmäiselle erätauolle.

Toisen erän lopulla Kärppien nelosketjun laituri Otto Karvinen nappasi kiekon haparoineelta HPK-puolustaja Niclas Almarilta ja ujutti pelivälineen maalillaan hieman epävarmasti torjuneen Emil Larmin ohi.

– Kauneus on katsojan silmässä, Karvinen kommentoi komeaa osumaansa pelin jälkeen.

Kivihalmeen ja Karvisen maalit riittivät voittoon, sillä HPK ei tehnyt ensimmäistäkään maalia. Veini Vehviläisen pudotuspelien neljäs nollapeli tuli 29 torjunnalla. Se oli lähes puolet Larmin saldoa suurempi.

– Se auttaa, kun jätkät syövät viimeiseen saakka sellaisiakin kiekkoja, joita ei ehkä runkosarjassa syötäisi. Sen merkitystä ei voi aliarvioida yhtään, Vehviläinen kehui kenttäpelaajia.

Nelosketju keihään kärkenä

Kärpät on löytänyt nyt voittavan reseptin HPK:n vahvaa kiekollista peliä vastaan. Hämeenlinnalaisilla on yksi peli aikaa löytää lääkkeet Kärppien puolustuspaketin murtamiseen.

– HPK kääntää peliä niin hienosti, ettemme löydä siihen lääkkeitä millään, Manner myönsi.

Kärppien pelisuunnitelmassa oleellinen osa on myös oululaisjoukkueen rutiini. Ilman sitä puolustustaistelu tuskin tuottaisi haluttua lopputulosta.

– Joukkue on tottunut tällaisia taisteluvoittoja kairaamaan, Mannerkin myönsi.

Kärppien kiekollisen pelin jäätyä totuttua vaisummaksi isoon rooliin nousivat jälleen haalariosaston pelaajat. Etenkin oululaisten nelosketju Jari Sailio, Miska Humaloja ja maalin tehnyt Karvinen oli pelipäällä.

– Ovatko he sitten luonteeltaan sopivia jätkiä näihin peleihin? Pelottomia jätkiä, jotka uskaltava mennä jokaiseen tilanteeseen miljoonaa. Sailio on ollut erinomainen koko pudotuspelit ja nyt Humaloja ja Karvinen ovat nousseet samalle tasolle, päävalmentaja kehui.

Finaalisarja jatkuu torstaina Hämeenlinnassa. Mestaruus on tuolloin ensimmäistä kertaa katkolla Kärpille.