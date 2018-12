Kärpät nuiji JYPin murskaluvuin – vierasjoukkue kaatui Raksilassa 6-2

Tapaninpäivän liigaottelu Kärppien ja JYPin välillä alkaa tunnin myöhässä. Syynä tähän on tekninen vika Raksilan jäähallissa, jonka takia jää oli osin sulanut viime yön aikana.

Nyt pelialusta vaikuttaa olevan päällisin puolin kunnossa, mutta peli alkaa silti tunnin alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Kiekko tippuu jäähän kello 19:30.

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia. Kapteeni Atte Ohtamaa on sivussa kolme viikkoa alaraajavamman takia, mutta Ohtamaan pakkipari Shaun Heshka tekee paluun kaukaloon. Lisäksi Kärpät on kutsunut puolustuksen avuksi Joona Huttulan RoKi:sta.

Kärppien maalia vartioi illan ottelussa kakkosveskari Jussi Rynnäs.

Joukkueiden kauden aiemmat kohtaamiset ovat olleet varsin tasaisia, vaikka Kärpät on molemmat voittanutkin. JYP on silti ollut pelillisesti jopa niskan päällä.

1.erä

Ottelun ensimmäiset minuutit ovat olleet varovaista tunnustelua, mutta hiljalleen tempo on nousemassa. Vieraat ovat olleet lähimpänä maalintekoa, kun jyväskyläläisten kultakypärä Jarkko Immonen huseerasi Rynnäksen vartioiman kärppämaalin edessä, mutta kotijoukkue säästyi takaiskulta.

Avauserä on ylittänyt puolivälin, eikä maaleja ole vielä nähty. Ottelu on kuitenkin ollut varsin viihdyttävä. JYP on ollut niskan päällä.

Vieraat kääntävät peliä erittäin nopeasti ja Kärppien puolustuksella on tullut muutamia virheitä, joiden kautta vieraille on avautunut hyviä mahdollisuuksia. Lähimpänä maalia viime minuuttien aikana on ollut JYPin Jerry Turkulainen.

JYP siirtyi ottelussa johtoon Samuli Ratisen ohjurimaalilla. Syötön osumaan antoi konkari Eric Perrin, jonka syöttöä kärppäpakki Joona Huttula ei onnistunut katkaisemaan.

Kärpät tasoitti ottelun erän lopulla melkoisella pomppumaalilla. Tino Metsävainio laukoi ja Mika Pyörälä ohjasi kiekon ohi hölmistyneen Eetu Laurikaisen.

Vielä aivan avauserän viimeisillä sekunneilla Kärpät siirtyi johtoon Radek Koblizekin osumalla. JYP hallitsi avauserää avausmaaliinsa saakka, mutta johto-osuman jälkeen Kärpät sai paremmin pelistä kiinni. Erätauolle poistuttiin kotijoukkueen johdossa.

2. erä

Kärpät on joutunut toisen erän ensimmäisten minuuttien aikana todelliseen rumputuleen. Jussi Rynnäs Kärppien maalilla joutui venymään reiluun kahteen minuuttiin jo kuusi kertaa kiekon tielle. Virkaveli Laurikaisella ei ole toisessa erässä vielä töitä ollut.

JYP pääsi hakemaan tasoitusmaalia ylivoimalla, kun Sami Anttila sai pikkukakkosen. Vieraat eivät kuitenkaan maalinteossa onnistuneet.

Ottelu lähestyy puoliväliä. Kärpillä on ollut pari loistavaa maalipaikkaa viime minuuttien aikana. Ensin Jasper Lindsten petasi hyvällä yksilösuorituksella Shaun Heshkalle, joka veti hehtaaripyssyllä ohi. Heti perään Michal Kristofilla oli yli puoli maalia tyhjänä, mutta slovakki osui vain tolppaan.

JYP tasoitti ottelun, kun toista erää oli jäljellä kuusi minuuttia. Maalintekijä oli ohjurimaalilla Markus Jokinen pitkän videotarkistuksen jälkeen.

Kärpät kuittasi vieraiden tasoituksen nopeasti ja siirtyi johtoon kultakypärä Ville Leskisen maalilla. Leskinen pääsi yllättämään pakin jaloista lähteneellä vedollaan vieraiden veskarin Laurikaisen, jonka kilpikädestä kiekko kimposi maaliin.

Kärpät pääsi pelaamaan erän lopulla vielä ylivoimalla, mutta pakkopeli ei tuottanut tulosta. Leskisellä oli erän lopulla hyvä mahdollisuus kasvattaa illan pistesaldoaan, mutta Laurikainen sai vaivoin torjuttua kultakypärän kudin. Kahden erän jälkeen maalivahtien torjunnat kirjataan Rynnäs 25, Laurikainen 19.

3. erä

Kärpät siirtyi heti päätöserän alussa kahden maalin karkumatkalle. Sami Anttila pohjusti, Michal Kristof syötti ja Oskar Osala lopulta viimeisteli kotijoukkueen neljännen maalin.

JYP pääsi erän ensimmäisen neljänneksen jälkeen hakemaan kavennusta ylivoimalla, kun Nicklas Lasu otti kahden minuutin rangaistuksen koukkaamisesta. Lähimpänä maalia oli kuitenkin alivoimalla pelannut Kärpät, sillä Oskar Osala kilautti kiekon ylärimaan.

Hieman ennen erän puoliväliä Kärpät iski jo illan viidennen osumansa. Maalintekijä oli Tino Metsävainio ja syöttäjä Jasper Lindsten, jolla oli ensin mahdollisuus tehdä maali itsekin. Ilmassa on jo vahvasti ratkaisun makua.

Ottelu on käytännössä ratkennut, vaikka peliaikaa on vielä reilusti jäljellä. Ville Leskinen viimeisteli Radek Koblizek syötöstä jo Kärppien kuudennen osuman.

Kärpät voitti ottelun lopulta 6-2. Oululaisten tehopelaaja oli tehot 2+1 iskenyt kultakypärä Ville Leskinen.