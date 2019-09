Kärpät nappasi voiton murskaavalla avauserällä – Annuselle liigauran ensimmäinen nollapeli

Siinähän tuomari katsoi ihan aitiopaikalta, eikä ilmekkään värähtänyt, huolettaa tämä mailaan hakkaaminen ja ns. muotisana takakarvaus, jos se isku olisi osunut Puljun käsille, kausi olisi ollut siinä pilalla, sairasloma 2-3 kuukautta.

Koko ajan saa pelätä ja jännittää milloin tämä huitominen aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, huitominen takakarvauksen nimissä aiheutti Jussi Jokiselle 8 ottelun pelikiellon, isku mailaan/käsille ja kiekko pois.

Jokinen teki väärin, mutta taklaus oli seuraus em. tekosista jotka on tämän päivän in SM liigassa.

Puljun mailan poikkilyönti oli huipennus tämän viikon takakarvaus puheille, toivottavasti tuomarit katsoisi joskus edes NHL pelejä kuinka siellä nähdään nämä oikeat virheet, ei sitä kun kaveri suuttuu ja taklaa, nostaa hieman hanskoja ylöspäin ja kaveri filmaa, sen jokainen puusilmä huomaa ja 5+20.

Toivottavasti Pulju ei loukkaantunut tapahtuma oli ihan lopussa, vaarallista on SM liigassa pelata, missään muualla ei tälläisiä puusilmiä ole, sukeltelu kuriin Ilves sai liikaa ylivoimaa sukeltelemalla!