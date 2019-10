Kärpät löysi vihdoin tehoja myös ykkösketjun takaa – Liigan vatulointi Annusen ennätysuutisoinnissa ihmetytti Manneria: ”Henkilökohtainen ennätys on nyt Justuksen, se on fakta”

Kärppien voittoisan Pelicans-pelin suurimpia puheenaiheita oli Justus Annusen tehtaileman Liigan uusi nollaputkiennätys sekä vahvasti Kärppien hallussa olleen pelin lipsahtaminen lopussa turhan tiukaksi.

Kärpät korjasi voiton lopulta Julius Junttilan ja Juho Lammikon viimeisten minuuttien maaleilla, mutta sitä ennen päätöserässä Pelicans oli noussut jo tasoihin ja ampunut tylyllä tavalla pisteen Justus Annusen ennätyspitkälle 302 minuuttia ja 5 sekuntia kestäneelle nollaputkiennätykselle.

Liiga uutisoi kesken ottelun Turun Palloseuran Kimmo Lecklinin säilyvän ennätysmiehenä, koska Annunen ei tehnyt ennätystä perättäisissä peleissä kuten Lecklin. Se herätti Raksilassa hämmennystä.

– Sittenhän se on minun vikani, kun en laittanut Annusta peräkkäisiin peleihin. Hän on kuitenkin keskittynyt siihen, mihin on voinut itse vaikuttaa. Henkilökohtainen ennätys on nyt Justuksen, se on fakta, kärppäluotsi Mikko Manner jyrisi pelin jälkeen.

Jesse Puljujärvi iskee Kärpille ottelun avausmaalin.

Myöhemmin illalla Liiga pyörsi kantansa ja nosti uutisoinnissaan Annusen uudeksi ennätysmieheksi.

Puljujärvi pörssikärkien tuntumassa

Kärpät sai otteluun hyvän alun, kun Jesse Puljujärvi paukutteli Mika Pyörälän vahvalla avustuksella jo avauserässä pari maalia. Osumista ensimmäisen kärppäkonkari syötti maalin takaa. Ylivoimalla syntyneeseen toiseen maaliin Pyörälä teki maailmanluokan maskin maalivahdin eteen.

– Olen Mikaa aina kehunut tuosta maskipelaamisesta ja heittänyt pari kopoa pelin jälkeen. Saunaillassa saatan tarjota pari oluttakin, Puljujärvi virnisti.

Jesse Puljujärvi vastasi Kärpät-Pelicans-ottelussa avauserässä kahdesta maalista.

Kuudessa viimeisimmässä liigapelissä vähintään kerran osunut Puljujärvi on hivuttautunut maalin päähän Liigan maalipörssin piikkipaikasta. Pistepörssistä torniolainen löytyy jaetulta nelospaikalta.

– Tämän takia kesällä painettiin pitkään hommia ja kuntoutettiin miestä. Pelaaminen tuntuu hyvältä ja meillä on hyvä meininki ketjun kanssa, Puljujärvi kiitteli.

Tehoja vihdoin myös ykkösketjun takaa

Kärpät oli hukata kolmen maalin johtonsa päätöserässä, kun Pelicans iski kolme maalia alle kolmeen minuuttiin. Jääkylmä suihku jäädytti koko joukkueen pitkäksi aikaa, ja vieraat veivät peliä seuraavat minuutit.

– Niinhän siinä kävi, että kun annat pikkusormen, niin se vei koko käden. Kakkosketjulla oli pelissä loistava vire, mutta yhtäkkiä se meinasikin kääntyä päinvastoin, Manner puhalteli.

Mika Pyörälä siirtää Kärpät 3-0-johtoon Pelicansia vastaan.

Kärppien kakkosketju otti kolmesta osumasta vastaan kaksi, mutta ratkaisi pelin lopulta Kärpille vajaat kolme minuuttia ennen loppua. Voittomaali merkittiin Julius Junttilan nimiin, syöttöpisteet kirjattiin Kristofille ja paluun kaukaloon pelikieltonsa jälkeen tehneelle Jussi Jokiselle.

– Neljäs maali oli huikea ja saimme nyt taustatukea myös ykkösketjulle, päävalmentaja kiitteli.

Julius Junttilan 4-3-osuma jäi Kärpät-Pelicans-ottelun voittomaaliksi.

Kärpät on ollut turhan vahvasti ykkösnyrkkinsä varassa viime peleissä. 11 viimeisimmästä maalista Juho Lammikon johtama tehoketju on viimeistellyt peräti kymmenen.

– Jokainen valmentaja unelmoi tuollaisesta keihäänkärjestä ja nyt meillä on sellainen. Aivan varmasti heille löytyy jatkossa vielä enemmän taustatukea ja sieltä nousee muita kolmikoita ja parivaljakkoja esiin, päävalmentaja uskoi.

Kärpät pelaa seuraavan kerran perjantaina, kun KalPa saapuu oululaisten vieraaksi.

