Kärpät lähes parhaalla kokoonpanolla sekä tutuilla ketjuilla pudotuspeliavaukseen – Päävalmentaja Mannerilla yksinkertainen viesti joukkueelle: ”Aivot narikkaan ja menoksi!”

Jääkiekkoliigan pudotuspelit alkavat perjantaina myös Kärppien osalta, kun Tampereen Ilves haastaa puolivälieräavauksessa oululaisjoukkueen. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.

Kärpät on odotellut pudotuspelien alkamista jo reilun viikon. Ilves puolestaan pelasi kolmen pelin ensimmäisen kierroksen, jossa tamperelaiset päättivät Lappeenrannan SaiPan kauden otteluvoitoin 2–1.

– Toinen on pelannut ja toinen on odottanut. Ilvekselle hurmostilaan pääseminen on varmasti aika helppoa. Meidän jokaisen pelaajan täytyy heittäytyä pelille, eikä ihmetellä mitä saa tehdä ja mitä ei. Aivot narikkaan ja menoksi, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner vaati pelipäivän aamujäiden jälkeen.

Runkosarjan ylivoimaisesti voittanut ja Ilveksen kauden jokaisessa neljässä keskinäisessä kohtaamisessa kaatanut Kärpät lähtee sarjaan ylivoimaisena ennakkosuosikkina. Oululaisjoukkue pääsee puolivälieräavaukseen lähes parhaalla mahdollisella kokoonpanolla. Sivussa on loppukauden huilaavan Mika Pyörälän lisäksi ainoastaan kakkosmaalivahti Jussi Rynnäs.

Rynnäs sairastui parin viikon takaisella Jyväskylän ja Mikkelin vieraspelireissulla ja on ollut siitä saakka sivussa. Kärppien kakkosmaalivahtina nähdään perjantaina Justus Annunen.

– Vähän huonoa tuuria, mutta kyllä Jussi sieltä pian tulee takaisin, Manner kuittasi.

Ilves kaipaa leveyttä viimeistelyyn

Haastajana puolivälieräsarjaan lähtevän Ilveksen iskun paikka on heti kahdessa ensimmäisessä perättäisinä päivinä pelattavissa peleissä. Ilveksen pelituntuma on huomattavasti Kärppiä parempi, joten tamperelaisten on syytä käyttää sitä hyväkseen.

SaiPa-sarjassa tupsukorvien parhaat pistemiehet olivat viisi pistettä kolmessa pelissä tehneet Teemu Rautiainen ja Arttu Ruotsalainen. Ykkösketjun täydentää kapteeni Eemeli Suomi.

Ilves tarvitsee kuitenkin menestyäkseen tehoja myös ykkösnyrkin takaa. Katseet kääntyvät erityisesti Juhani Tammisen johtamaan kakkosvitjaan, jossa pelaavat Tammisen lisäksi Teemu Lepaus ja Juho Liuksiala.

– Monipuolinen ja nopea joukkue, joka on saanut viimeisen silauksen nuoren huippuvireisen maalivahdin myötä, Manner arvioi.

18-vuotias tshekkivahti Lukas Dostal onkin ollut mukavassa iskussa ja pelannut tupsukorvien maalilla muun muassa kaikki SaiPa-sarjan pelit.

Kolmesta ensimmäisestä kärppäpelistä Ilveksen kokoonpanosta puuttuu Aleksi Heponiemen ja Rasmus Kuparin kanssa nuorten maailmanmestaruuden talvella voittanut Samuli Vainionpää.

Vainionpää sai Liigalta kolmen ottelun pelikiellon SaiPa-sarjan törttöilystään. Ilves ei ollut rangaistuksesta mielissään, ja julkaisi perjantaina verkkosivuillaan oman eriävän mielipiteensä asian tiimoilta.

Heponiemi ja Ruotsalainen kaatamassa kasvattajaansa

Ilveksen ja Kärppien puolivälieräsarjassa nähdään myös mielenkiintoinen nuorten pelaajien kaksintaistelu.

Ilves-kasvatti Aleksi Heponiemi ja Kärpissä juniorimestaruuksia voittanut Arttu Ruotsalainen pyrkivät päättämään kasvattajaseuransa kaudet. Molemmat pelaajat kuuluvat joukkueensa ehdottomiin kärkipelaajiin.

Menestyksen kyllästyttämää oululaisyleisöä pudotuspeliavaus ei vielä näytä saavan täysimääräisesti liikkeelle, sillä perjantai-illan peliin oli puolenpäivän aikaan vielä lippuja runsain mitoin saatavilla.

Ottelusarja jatkuu heti lauantaina Tampereella. Kärpät lentää Pirkkalaan välittömästi perjantain pelin jälkeen tilauslennolla ja takaisin kotiin heti lauantain pelin jälkeen.

Kärppien matkustus hoituu samalla tyylillä myös Ilves-sarjan muihin Tampereen peleihin. Poikkeuksena on ainoastaan keskiviikon vieraspeli, johon Kärpät matkustaa junalla.

Kärppien kokoonpano illan Ilves-pelissä:

1.ketju

Jussi Jokinen – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka

2.ketju

Jasper Lindsten – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Aleksi Mäkelä

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Justus Annunen