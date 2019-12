Kärpät kohtaa vuosikymmenen viimeisessä liigapelissään KalPan – Manner teki hyökkäysketjuihin hienosäätöä

Jääkiekkoliigassa pelataan maanantaina tämän vuosikymmenen viimeinen kierros. Oulussa Kärpät saa vastaansa toista kertaa tällä kaudella Kuopion KalPan. Peli alkaa Raksilassa kello 18.30.

Joukkueiden kauden ensimmäinen kohtaaminen lokakuun lopulla jäi kiekkoyleisön muistiin kärppäpuolustaja Jakub Krejcikin kauden ensimmäisestä hattutempusta. Krejcik pelasi toisen kolmen maalin iltansa melkein päivälleen kuukautta myöhemmin JYP-pelissä.

Krejcikin lisäksi edellisessä KalPa-pelissä kolmen tehopisteen iltaa viettivät myös hyökkääjät Mika Pyörälä ja Julius Junttila sekä ruotsalaispuolustaja Ludwig Byström.

Tuolloin kuopiolaisjoukkue oli keskellä kauden synkintä vaihettaan. Tappioita KalPalla oli lokakuussa ennen Kärpät-peliä takana kolme ja edessä neljä. Nyt kuopiolaisten pistetahti on huomattavasti parempi. Kuudesta viimeisimmästä pelistään KalPa on napannut neljä voittoa.

Kärppien pistetahti hiipunut

Kärppien tahti on viime viikkoina puolestaan hiipunut syksyn huippuvireestä. Joulukuun kahdeksasta pelatusta ottelusta Kärpät on napannut 14 pistettä. Oululaisten pistekeskiarvo oli ennen joulukuuta 2,52 pistettä per ottelu. Joulukuussa keskiarvo on pudonnut 1,75.

– Olemme ihmisiä, emme robotteja, emmekä voi pelata koko ajan täydellisesti, kärppäluotsi Mikko Manner kuittaa.

Pikkupetojen pelaamista on leimannut pieni turnausväsymys. Alkukaudesta useimpia liigapelejä mielin määrin hallinnut oululaisryhmä on joutunut useassa viime pelissä puolustuskannalle.

Suurimman torjuntavastuun viime viikkoina kantaneelle Patrik Rybarille on kertynyt joulukuussa useampia +30 torjunnan iltapuhteita.

Anttila ulos, Hermonen sisään

Kärppien kokoonpanoa rasittavat edelleen loukkaantumiset ja maajoukkuekomennukset. Miesvahvuudesta puuttuvat sairastuvalla majailevat Janne Pesonen, Lasse Kukkonen, Mika Pyörälä, Jasper Lindsten ja Taneli Ronkainen.

Nuorten MM-kisat ovat vieneet Kärpiltä Justus Annusen sekä Rädyn veljekset Aatun ja Akun.

Vuosikymmenen viimeiseen peliin Manner on tehnyt ketjuihin ja pakkipareihin pientä hienosäätöä. Julius Junttilan visiitti ykkösketjussa jäi kahden erän mittaiseksi, sillä KalPa-pelissä kärkiketjut palaavat tuttuun muotoon Jussi Jokisen ottaessa jälleen laitahyökkääjän paikan ykkösnyrkistä.

Kokoonpanosta putoaa Sami Anttila, jonka tilalle nousee Julius Hermonen. Kärppien maalia vartioi jälleen slovakkivahti Rybar.

Hyökkääjät:

#36 Jussi Jokinen – #19 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila - #19 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio - #25 Tino Metsävainio - #27 Miska Humaloja

#23 Julius Hermonen- #51 Jesse Koskenkorva - #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#63 Jakub Krejcik- #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström - #28 Mikko Niemelä

#4 Joona Huttula -#37 Aleksi Mäkelä

#7 Topi Niemelä

Maalivahdit #42 Patrik Rybar (#32 Joel Blomqvist)