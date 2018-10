Kärpät kiertää Satakuntaa – Kolme pelaajaa tekee paluun kokoonpanoon illan Ässät-ottelussa

Kärpät lähti keskiviikkoisen Tappara-tappion jälkeen kohti länsirannikkoa. Torstaina tie vei Poriin, jossa Kärpät kohtaa pohjamudissa painivan Ässät illalla.

Heti pelin jälkeen Kärpät siirtyy Raumalle, jossa Lukko haastaa sarjakärjen huomenna jo kello 16 alkavassa ottelussa. Aikaisesta alkamisajasta johtuen Kärpät ehtii ajella vielä samana päivänä Helsinkiin ja lentää yötä vasten takaisin kotiin.

Päävalmentaja Mikko Mannerin mukaan keskiviikkoinen tappio on käsitelty joukkueen sisällä oikein.

– Aina tappion jälkeen mieli on luonnollisesti maassa, mutta seuraava päivä on oleellisin. Silloin mieli pitää olla taas kirkas ja meillä se oli jo torstaina juuri sitä, Manner kertoi Porista.

Anttila suoraan ykkösketjuun

Illan pelissä Kärpillä on kokoonpanomuutoksia keskiviikon tappiopeliin nähden. Yhden ottelun väliin jättäneet Jani Hakanpää ja Aleksi Heponiemi palaavat omille tutuille paikoilleen. Maalissa aloittaa kotikaupungissaan pelaava Jussi Rynnäs.

Näkyvin muutos on ykkösketjussa, jossa pelaa pitkältä toipilasjaksolta palaava Sami Anttila. Jo useamman pelin ykkösketjun laidassa pelannut Michal Kristof palaa alkukaudesta tutulle paikalleen kolmosketjuun, mutta päävalmentajan puheista päätellen vain käymään tällä kertaa.

– Kristof on siinä tänään, koska (Tino) Metsävainiollekin pitää antaa huilivuoro välillä. Tino on ollut erinomainen kolmossentterinä, Manner sanoi, ja kertoi ettei ole missään nimessä heittänyt pyyhettä kehään Kristofilla höystetyn ykkösketjun suhteen.

Porissa Kärpillä on mukana ylimääräisinä miehinä Metsävainion lisäksi Jyri Junnila ja Aleksi Mäkelä. Kaikki kolme saattavat olla kaukalossa lauantaina Lukkoa vastaan.

Humaloja ei vieläkään pelikunnossa

Anttilan toivuttua pelikuntoon ainoaksi toipilaaksi jäi Ouluun jäänyt Miska Humaloja. Sentteri on aloittanut jo luistelun hiljalleen, mutta ei ole pystynyt osallistumaan Mannerin mukaan vielä normaalisti harjoitteluun.

– Miska on hakenut jo jäällä vähän tuntumaa ja hikeä. Pelikunnossa hän ei vielä ole, mutta suunta on oikea, Manner kertoi urallaan jo aiemminkin aivotärähdyksestä kärsineestä Humalojasta.

Illan vastustaja Ässät on todella tukalassa paikassa sarjataulukossa. Jumbojoukkue on jäänyt toiseksi viimeisenä majailevista Jukureista jo lähes kymmenen pistettä. Tilillä on vain yksi kolmen pisteen voitto 15 ottelun aikana.

Vahvistuksena joukkueeseen saapunut Lauri Tukonen nosti jo omalla päätöksellään kytkintä, eikä päävalmentaja Mikael Kotkaniemen poika Jesperi ole näillä näkymin tulossa takaisin Montrealista.

– Tiedostamme vastustajan tilanteen. Yritämme kuitenkin keskittyä omaan tekemiseen. Meillä on nyt mahdollisuus sisuuntua tappiopelin jälkeen ja hioa hieman yksityiskohtia, Manner päätti.

Kärppien sisuuntuminen ei lupaile tuskaiselle porilaisryhmälle helppoa iltapuhdetta.

Kärppien kokoonpano Ässät-ottelussa:



1. ketju

Sami Anttila – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka



2. ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää



3. ketju

Jasper Lindsten – Michal Kristof – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä



4. ketju

Jari Sailio – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

7.puolustaja Taneli Ronkainen





Maalissa Jussi Rynnäs, varalla Veini Vehviläinen