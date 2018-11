Kärpät kerää tärkeitä pisteitä raihnaisenakin – Manner: "Ei kukaan muista enää maaliskuussa, miten tämäkin ottelu voitettiin"

Tuossa on Manner oikeassa, että syksyllä on helpompi saada pisteitä. Tuossa Kärppien pelisssä on se vikana, että itse valmentaja höyryää maajoukkueen mukana ja paljon pelaajia. Kaikille Kärpät maksaa palkkaa ja toimeentuloa. Siten katson, että kaikki heikentää itse Kärppien peliä. Nytkin olisi maajoukkue tauko hyvä käyttää onnettoman ylivoiman kehittämiseksi, vaan ei. Joulun alla menee etsikkoaika, kun taas on sakkia pilvin pimein Ns. Izvestia turnauksen matkassa.. Sanotaan, että tyhmimmän pullo se ensin juodaa. On niitä pelaajia muillakin porukoilla, kuin oulussa. Virkkusen ja Ahon pitäisi laittaa jarrukenttää kentälle. Kumpikin niin vaisuja, vaikka ovat johtoasemissa.