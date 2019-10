Kärpät kaukalossa kaksi kertaa vuorokauden sisällä – nollaputkiennätyksen tehnyt Annunen tekee tilaa Rybarille KalPa-kamppailussa

Jesse Puljujärvi alkaa pääsemään peliin mukaan paremmin ja itseluottamus on jo paljon parempi .

Loukkaantumiset pilasi NHL uran alussa kokonaan.

Jesse on kehittymässä taas huippupelaajaksi Kärppien kanssa, Kärppien valmennus ja Hannes Hyvönen erityisesti on erittäin hyvää työtä tehnyt, nuoren miehen kanssa.