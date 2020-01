Kärpät kaipaa tehoja myös tähtien takaa – Sulaisiko Slovakian maajoukkueeseen valitun Michal Kristofin syväjää lauantain TPS-ottelussa?

Vielä marraskuun lopulla asetelma jääkiekkoliigan sarjataulukossa oli tiukasti lukittu niin kärjen kuin häntäpäänkin osalta. Kärpillä oli suurin piirtein kymmenen pisteen kaula kakkosena majailevaan Tapparaan. Viittä vaille pahnan pohjimmaisella Turun Palloseuralla puolestaan oli saman suuruinen matka pudotuspeliviivaan.

Nyt Kärppien etumatka Tapparaan on kutistunut puoleen. TPS puolestaan on enää vaivaisen pisteen päässä pudotuspelipaikasta. Lauantaina Raksilassa kohtaavien Kärppien ja TPS:n tuloskunnossa on tässä valossa ollut reilun kuukauden aikana sarjasijoituksiin nähden merkittävä ero.

Turkulaiset ovat jääneet viimeisen kahdeksan pelin aikana pisteittä ainoastaan kerran. Kärpät on jäänyt samalla otannalla pisteittä kahdesti, mutta kolmen pisteen voittoja oululaiset ovat ottaneet vain kolme.

Asetelma Raksilassa lauantaina kello 18.30 alkavassa ottelussa on selvä. Jo kosketusetäisyydelle pudotuspelipaikasta päässyt turkulaisryhmä tulee pudotuspelikiimassa taatusti motivoituneena kaukaloon. Eilisen KalPa-pelin rasituksista johtuen TPS ei iske ehkä päälle kuin yleinen syyttäjä, mutta tekee taatusti kaikkensa kampittaakseen viime aikoina kompuroinutta kärppälaumaa.

Kärpät tiivisti peräpään

Kärpät otti Tampereelta torstaina vakuuttavan ja helpottavankin voiton kovavireisestä Ilveksestä. Liigassa eniten maaleja tehtailleiden tupsukorvien jättäminen nollille kotikaukalossaan oli kärkijoukkueita vastaan kompuroineilta pikkupedoilta kova temppu.

Torstain kärkikamppailu näytti myös mille pelin osa-alueelle oululaiset olivat kiinnittäneet erityistä huomiota. Kärpät puolusti keskustaa tiiviisti, mikä osaltaan tasoitti Justus Annusen tietä kauden kuudenteen nollapeliin.

Hyökkäyspäässä tehokkuus perustui torstaina muutaman pelaajan yksilötaitoon. Jesse Puljujärvi ja Julius Junttila pohjustivat johdon Mika Pyörälän kevyen spurtin sinetöidessä oululaisten vierasvoiton.

Kärppien pitää kuitenkin jatkossa löytää tehoja laajemmalta rintamalta. Esimerkiksi loppuvuodesta pienen pieniä piristymisen merkkejä osoittanut slovakkihyökkääjä Michal Kristof on jämähtänyt vuoden vaihduttua jälleen tehojen puolesta syväjäähän.

Slovakian paitaan helmikuun alun Kaufland Cupiin valittu Kristof on merkkauttanut tammikuun seitsemässä pelissä yhden vaivaisen tehopisteen. Selvää on, että tahdin pitää parantua.

Ei merkittäviä muutoksia kokoonpanoissa

Kärppien kokoonpanossa ei ole lauantaina merkittäviä muutoksia. Tino Metsävainion ja Aku Rädyn tilalle nousevat Miska Humaloja sekä peliaikaansa nähden tehokkaan kauden pelannut Julius Hermonen.

Oululaisten maalilla jatkaa kaikki kiekot torstaina torjunut Annunen.

Myös TPS luottaa tuttuun kokoonpanoon. Turkulaiset lähtevät hakemaan lisäpisteitä lähes samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi KalPan perjantaina Kuopiossa. Ainoastaan kolmosketjussa Joel Janatuinen vaihtuu Teemu Väyryseen.

TPS:n kokoonpanossa on oululaisyleisölle muutama uusi kasvo. Uransa aikana pahoista loukkaantumisista kärsinyt hyökkääjä Lauri Tukonen solmi turkulaisseuran kanssa tammikuun kattavan sopimuksen. Tukonen hyökkää lauantaina TPS:n kakkoslinjassa.

TPS:n ykkösmaalivahti Rasmus Tirrosen loppukauden sivussa pitävän loukkaantumisen takia turkulaisilla on myös uusi maalivahti. TPS lainasi niin ikään tammikuun loppuun kestävällä sopimuksella ruotsalaisseura Växjöstä 23-vuotiaan Erik Källgrenin paikkaamaan Tirrosen jättämää aukkoa.

Källgren on pelannut TPS-paidassa nyt kaksi peliä voittaen molemmat.

Kärppien kokoonpano kello 18.30 alkavassa TPS-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #19 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila - #19 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio - #27 Miska Humaloja - #36 Jussi Jokinen

#67 Jasper Lindsten – #51 Jesse Koskenkorva - #23 Julius Hermonen

Puolustajat:

#63 Jakub Krejcik- #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström - #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen - #7 Topi Niemelä

#4 Joona Huttula

Maalivahdit:

#30 Justus Annunen (#42 Patrik Rybar)