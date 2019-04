Kärpät kaatui Hämeenlinnassa sysimustaan minuuttiin toisessa erässä – Manner HPK:n salamamaaleista: ”Ei siinä mielestäni mitään isompia virheitä tapahtunut”

Niinhän siinä kävi kuten vähän ounasteltiinkin. Tappioitta kotikaukalossaan pudotuspeleissä pelannut Hämeenlinnan Pallokerho ei taipunut Rinkelinmäellä Kärpillekään.

Hämeenlinnalaiset nappasivat 3-1-voiton hurmosmaisesti kannustaneen kotiyleisön edessä ja tasoittivat finaalisarjan otteluvoitot.

– Ensimmäisessä erässä pelasimme ihan ok, toisessa erässä HPK oli erinomainen, emmekä saaneet heidän pitkiä hyökkäyksiä poikki. He ansaitsivat ylivoimansa ja me turhauduimme, ottelun jälkeen hieman tuskaisen oloinen kärppäluotsi Mikko Manner analysoi.

Niemelä isku alkutahdit

Kärpät pystyi torjumaan HPK:n vahvan alkurynnistyksen omalla aktiivisuudellaan. Ottelun alku olikin todella vauhdikasta ja viihdyttävää jääkiekkoa.

Kärpät pääsi ensimmäisenä maalinmakuun, kun Rasmus Kupari rytmitti peliä loistavasti keskialueella ja vastikään ensimmäistä kertaa isäksi tullut puolustaja Mikko Niemelä pääsi ujuttamaan kiekon maaliin HPK-vahti Emil Larmin längistä.

– Koko pelin ajan oli sähköä ilmassa ja yleisö hyvin mukana. Se sai meidätkin liikkeelle. Tajusimme kuinka hienoja pelejä nämä ovat. Pyörälän Mikakin reissaa bussilla katsomassa kaikki pelit. Tuollainen sitoutuminen tuo meille muillekin voimaan, oululaisten ainoan osuman viimeistellyt puolustaja tunnelmoi pelin jälkeen.

Kärppien iloa kesti toiseen erään saakka. Ottelun 29. peliminuutti oli Kärpille sysimusta.

Ensin Janne Tavi iski tasoituksen ylivoiman päätteeksi, ja maalia seuranneen aloituksen jälkeen ehti kulua vain 14 sekuntia, kun kiekko oli taas Kärppien maalissa. Tällä kertaa osuman viimeisteli hämeenlinnalaisten kultakypärä Teemu Turunen.

– Ne maalit ottivat meiltä ilmaa pois, kuten maalit nyt yleensä tekevät. Ei siinä mielestäni mitään isompia virheitä tapahtunut, Manner kuittasi pelin jälkeen.

Erikoistilannepelaaminen avainasemassa

Kärpät ei HPK:n salamaosumista enää toipunut. Kotijoukkue oli pelin päällä lähes loppuun saakka, vaikka Kärpät sai lopussa pientä tilannetta rakenneltuakin.

– Minulla oli siinä lopussa vielä usko, että yksi laukaus, yksi maali olisi voinut saada HPK:lle vielä paniikin. Sitä nyt ei tullut, Manner harmitteli.

Kärpät kaatui osaltaan myös päätöserän jäähyihin, joita oululaisille kirjattiin kolmannessa erässä peräti viisi.

– Ensimmäisessä pelissä maalit tasaviisikoin 0-0, tässä pelissä 1-1. Ensimmäisessä pelissä voitettiin ylivoimataisto 2-1, tänään he voittivat 2-0. Se oli mielestäni suurin ratkaisu tänään, Kärppien konkarihyökkääjä Jussi Jokinen pohdiskeli.

Finaalisarja jatkuu Oulussa torstaina. Kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan mukaan ei ole mitään yksittäistä osa-aluetta, mitä Kärppien pitäisi erityisesti parantaa.

– Meidän pitää ottaa ihan joka asiassa askel eteenpäin. Tänään olimme sen askeleen perässä ja näin isoissa peleissä se on liikaa, Heshka näki.

Toinen finaaliottelu herätti myös pelaajien tunnetilat uuteen roihuun lauantain Oulun pelin jälkeen. Tunnetilojen hallinta nousee sarjan edetessä myös avainasemaan.

– Otamme hopeaa, jos emme pysty sitä hallitsemaan. Jos pystymme, meillä on mahdollisuus voittaa, päävalmentaja päätti.