Kärpät kaatoi Pelicansin Raksilassa - Lammikko maalasi kahdesti, Junttilalla kolmen tehopisteen ilta

Kärpät kaatoi Lahden Pelicansin maalein 5-3.

Kärppien tehopelaajia olivat kaksi maalia tehnyt Juho Lammikko ja kolme pistettä merkkauttanut Julius Junttila.

Katso tästä kuvia pelistä!

1.erä

Ennen ottelun alkua jäälle marssi 20 Kärpät SM-liigaan nostaneen joukkueen pelaajaa. Raksilassa raikasi tuttu kannustuslaulu Verkko heiluu sekä takavuosilta tuttu ERA:n Ameno. Mediakuutiolla näytettiin nousuottelun ratkaisuhetkiä.

Kärppäkannattajat olivat tehneet koko päätykatsomon levyisen jättitifon joukkueen joukkuekuvasta.

Alun juhlallisuudet viivästyttivät liigaottelun alkua noin kymmenen minuuttia. Nyt Raksilassa on palattu tähän päivään ja liigakamppailu on käynnissä.

Kärpät sai otteluun hyvä alun ja ykkösketjulla oli parikin maalipaikkaa heti ensimmäisessä vaihdossa.

Kärppien hyvä vire ei kauan kestänyt, sillä Pelicans siirtyi ottelussa johtoon reilun kolmen minuutin pelin jälkeen. Maalintekijänä toimi Antti Tyrväinen, jonka kuti ohitti Rybarin.

Pelicansilla oli maalin jälkeisinä minuutteina loistavat paikat kasvattaa johtoaan, mutta lisäosumia ei tällä kertaa syntynyt. Kärpät on jäänyt ensimmäisten vaihtojen jälkeen ikävästi vieraiden jalkoihin.

Pelicansilla oli pelin puolivälissä jälleen loistava paikka, kun Juhamatti Aaltonen pääsi läpiajoon. Rybar kuitenkin selvitti tilanteen.

Kärpät pääsi heti perään hakemaan tasoitusta ylivoimalla, kun Topi Jaakola otti pikkukakkosen. Pakkopeli ei tuonut kuitenkaan tulosta. Sen sijaan Pelicans pääsi alivoimalla ylivoimahyökkäykseen, mutta Aaltonen päätti syöttää ja tilanne kuivui siihen.

Kärpät nousi rinnalle erän puolivälin jälkeen, kun Joona Huttulan laukaus muutti suuntaa Otto Karvisesta ja kiekko painui Pelicans-maaliin. Syöttöpiste oli Huttulan kauden avauspiste.

Kärpät siirtyi pari minuuttia ennen erän loppua johtoon. Jesse Puljujärvi laukoi ensin, Atte Tolvanen torjui eteensä ja Juho Lammikko laittoi irtokiekon sisään. Kärppien maalilauluna on muuten tässä pelissä vanha tuttu Verkko heiluu -biisi.

Kärpät 2-1 johtoon.

Pelicans pääsi erän lopulla kahden miehen ylivoimalle Jari Sailion pikkukakkosen ja Kärppien joukkuerangaistuksen ansiosta. Kärppien alivoima onnistui, mutta jäähyjä jäi vielä toisen erän alkuunkin. Erätauolle poistuttiin kotijoukkueen maalin johdossa.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Pelicans oli saada kiekon maaliin heti erän alussa, mutta Patrik Rybarin olkapäästä kimmonnut kiekko ei ylittänyt maaliviivaa vaikka osa turkoospaitaisista pelaajista ehti nostaa kädet kohti kattoa maalin merkiksi.

Ensimmäinen neljännes toisesta erästä on pelattu ja Kärpät on ottanut Pelicansin ylivoiman jälkeen pelin vahvasti haltuunsa. Etenkin Kärppien ykkösketju vaikuttaa olevan pelipäällä. Ketju hankki Kärpille myös ylivoiman, joten isännät pääsivät hakemaan lisäosumaa ylivoimalla.

Ylivoima toi tulosta, kun Miska Humaloja viimeisteli ylivoimalla Kärppien kolmannen maalin maalin edestä. Syöttöpisteet osumaan Jussi Jokiselle ja Julius Junttilalle.

Illan ottelua on seuraamassa Raksilassa 5739 katsojaa.

Pelicans nousi erän puolivälin jälkeen maalin päähän. Kärpät jätti toisen laidan täysin auki ja Mikhaili Teppo latasi lujan lämärin ohi Rybarin. Syöttöpisteen maaliin merkkautti Aaltonen ja Alex Lintuniemi.

Kärpät joutui erän lopulla alivoimalle, kun Sami Anttila sai pikkukakkosen. Pelicans ei kuitenkaan ylivoimalla onnistunut.

Raksilassa on kaksi erää pelattu. Päätöserään lähdetään Kärppien maalin johdossa.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä.

Pelicans pääsi hakemaan tasoitusmaalia heti erän alussa ylivoimalla, kun Sami Anttila otti illan toisen pikkukakkosensa. Anttilan jäähy tuli keskialueella kampituksesta.

Pelicans sai ylivoimalla pari hyvää paikkaa, mutta Rybar maalillaan pelasi mallikkaasti. Vieraiden ylivoiman jälkeen myös Kärpät sai omat paikkansa. Mikko Niemelän kauden viides maali oli lähellä, mutta komea laukaus osui lopulta sisätolppaan.

Pelicans on ollut viime minuuttien aikana aloitteellisempi joukkue ja vieraiden loppukiri on selvästi alkanut. Rybar on joutunut venymään muutamaan kovaan torjuntaan päätöserässä.

Peliaikaa on jäljellä kuusi minuuttia. Voimasuhteissa ei ole viimeisimpien minuuttien aikana tapahtunut muutoksia. Juhamatti Aaltonen vaikuttaa uhkuvan pelihaluja, joten saapa nähdä pystyykö ex-kärppä rokottamaan vanhaa seuraansa.

Kärppäluotsi Mikko Manner on pyöritellyt pienimuotoista ketjurulettia päätöserässä ja Kärppien hyökkäyskoostumukset elävät.

Pelicans otti aikalisän ja maalivahdin pois kolme minuuttia ennen loppua.

Ottelu sai erikoisen ratkaisun. Pelicans haki miesylivoimalla tasoitusta, mutta kiekko karkasi kohti lahtelaisten päätyä. Pelicansin Janne Jalasvaara ja Julius Junttila lähtivät kilpaluisteluun irtokiekkoon. Jalasvaara lähti etumatkalta, mutta nosti selän pystyyn jo hyvissä ajoin nähtyään Junttilan menevän menojaan. Kärppähyökkääjällä oli helppo työ viimeistellä oululaisten neljäs maali.

Pelicans ei kuitenkaan luovuttanut. Maalivahti uudelleen pois ja Topi Jaakolan lämäri toi vieraat maalin päähän.

Lopussa Jesse Puljujärvi olisi viimeistellyt tyhjiin oululaisten viidennen osuman, mutta Puljujärveä koukittiin. Tuomaristo antoi tilanteesta kuitenkin vain pikkukakkosen Jaakolalle.

Vielä pari sekuntia ennen loppua Kärpät osui ylivoimalla. Maalin viimeisteli illan toisen osumansa iskenyt Juho Lammikko.