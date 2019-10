Kärpät kaatoi Jukurit kotikentällään selvin lukemin – isäntien verkko helisi kolmesti päätöserässä

Tämä on vähän säälittävä voitto, kun Kärpillä on se änäripelaaja Puljulahti ja Jukureilla ei ole kuin puulaakipelaajia eli noloa edes tuulettaa ko. voittoa, se on kuin namun nappaminen lapselta. Kyllä kärppien sietäisi hävetä.