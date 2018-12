Kärpät hyökkää uusituilla ketjuilla Ilveksen kimppuun – Oululaisjoukkue julkistanee pelin aikana useita jatkosopimuksia

Kärpät pelaa viimeistä kertaa ennen joulua kotiyleisön edessä, kun Ilves haastaa pikkupedot tiistai-iltana Raksilassa. Ottelu alkaa kello 18.30.

Viikonvaihteen muutaman päivän lepo tuli otteluruuhkassa Kärpille varmasti hyvään aikaan. Perjantaina JYPiä vastaan oululaisten esitys oli kaikkea muuta kuin pirteä ja voitto oli lähellä matkata nelostietä reilut 300 kilometriä etelään. Kärpät onnistui kuitenkin pinnistämään voiton lopulta lauantaina Kanadaan alle 20-vuotiaiden maajoukkueen mukana matkanneen Aleksi Heponiemen voittolaukauskilpailumaalilla.

Heponiemen lisäksi Kanadaan suuntasi Rasmus Kupari, joten päävalmentaja Mikko Mannerilla riitti mietittävää, miten korvata Kärppien alkukauden ehkäpä toimivin kokonaisuus.

Manner päätyi siirtämään Mika Pyörälän Michal Kristofin ja Oskar Osalan rinnalle.

– Pyörälä on pelannut koko kauden nuorukaisten kanssa, joten halusimme antaa mahdollisuuden pelata vähän kokeneempienkin kaverien kanssa, Manner kertoi uudesta tulosyksiköstä.

Kärpät saa takaisin kokoonpanoon viime viikolla leijonapaidassa pelanneen Jani Hakanpään, mutta kanadalaispuolustaja Shaun Heshka pelannee vasta joulun jälkeen. Oululaisten maalia vartioi Veini Vehviläinen.

Kärppien peli on ollut jo useamman viikon kaukana raikkaasta. Otteluruuhkan lisäksi oululaiset vetivät hieman kovemman treenipätkän heti kun siihen aukesi mahdollisuus, joten ei ihme etteivät otteet kaukalossa ole aivan terävimmästä päästä.

Pisteitä Kärpät on kuitenkin napsinut kiitettävästi. Kuuden edellisen ottelun saldo on viisi voittoa ja vain yksi tappio. Maalierokin on mukavat 22-8.

Ilves ollut tällä kaudella paha vastustaja Kärpille

Alkukaudesta jopa sarjataulukon kärkipäässä keikkunut Ilves on pelannut viimeiset pari kuukautta heikosti. Ajanjakson 18 ottelusta tupsukorvat ovat poistuneet täyden pistepotin kanssa ainoastaan neljä kertaa. Samalla sarjasijoitus on valahtanut kymmenenneksi.

Neljästä voitosta puolet on tullut kuitenkin aivan viime aikoina, joten pientä piristymistä on havaittavissa.

– Kauden molemmissa keskinäisissä kohtaamisissa Ilves oli pelillisesti meitä parempi. Kärppiä vastaan on jokaisen myös aika helppo lähteä nyt pelaamaan. Olemme hyvä päänahka mille tahansa liigajoukkueelle, eikä meille ole häpeä hävitä. Tuollaisessa tilanteessa vastustaja saa luonnollisesti itsestään enemmän irti, Manner analysoi.

Ilveksen alkukauden tärkeimpiä pelaajia on ollut oululaislähtöinen keskushyökkääjä Arttu Ruotsalainen, joka oli myös maajoukkueen mukana viime viikolla. Ilveksen ongelmat ovat olleet viime aikoina omassa päässä. Puolustajille tulee merkkausvirheitä kovaan tahtiin eivätkä maalivahdit Riku Helenius ja Antti Lehtonen ole vakuuttaneet viime aikoina.

Erikoistilannepelaaminen Ilveksellä on niin yli- kuin alivoimallakin keskivertoa heikompaa. Ilves on sen sijaan ollut yllättäen vahvempi vieras- kuin kotijoukkue. Reissupeleistä tamperelaiset ovat keränneet viisi pistettä kotipelejä enemmän. Ilves onkin sarjan neljänneksi paras vierasjoukkue, mutta toiseksi huonoin kotijoukkue heti Porin Ässien jälkeen.

Kärpät on luvannut sosiaalisessa mediassa kannattajille viimeisessä kotipelissä ennen joulua ennenaikaisia joululahjoja. Käytännössä oululaisjoukkue julkistanee viimevuotiseen tapaan pelin aikana useampia jatkosopimuksia.

Kärppien kokoonpano Ilves-ottelussa:

1.ketju

Ville Leskinen – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Atte Ohtamaa – Aleksi Mäkelä

2.ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Mika Pyörälä

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Jasper Lindsten – Tino Metsävainio – Jasse Ikonen

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä

4.ketju

Jyri Junnila – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs