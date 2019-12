Kärpät-HPK 2.erä: Ratkaisu jäi päätöserään – Viimeiselle erätauolle tasalukemissa

Kärpät ja HPK kohtaavat keskiviikon liigakierroksella pahasti vajavaisilla miehistöillä. Molemmilta joukkueilta on maajoukkueen mukana kolme pelaajaa. Myös molempien joukkueiden päävalmentajat ovat tämän viikon Leijonien mukana.

Kärppien kokoonpanoa rokottavat maajoukkuekomennusten lisäksi loukkaantumiset. Yhteensä oululaisten kokoonpanosta puuttuu 13 pelaajaa. Kärppien keski-ikä on keskiviikkona alle 24 vuotta.

Poissaoloista johtuen liigadebyyttinsä tekee 20-vuotias puolustaja Olli Vanttaja. Pelaavaan kokoonpanoon nousee myös puolustaja Jaakko Niskala sekä hyökkääjä Tuukka Tieksola, jolle päävalmentajan tehtäviä Mikko Mannerin reissun ajan hoitava Lauri Mikkola on luvannut myös tontin ylivoimapelistä.

Kärppien maalia vartioi lauantain huitaisustaan ilman lisäsanktioita selvinnyt Patrik Rybar.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Pelin ensimmäiset minuutit ovat olleet varsin rauhallista kiekkoilua. Melko leppoisasti on menty päästä päähän.

Kärppien puolustuksessa Olli Vanttaja pelasi hetki sitten ensimmäisen liigavaihtonsa. Oman pään aloitus, nousu kiekottomana ylös ja komea laukaus, jonka HPK:n maalivahti torjui.

Ottelun ensimmäisillä minuuteilla nähtiin ikävä tilanne, kun HPK:n Miro Karjalainen taklasi laidan vieressä Miska Humalojaa. Karjalainen osui Humalojaa päähän. Kärppäpelaaja tippui jään pintaan. Hetkeä myöhemmin Humaloja käveli pukukopin puolelle Kärppien lääkäri perässään.

Karjalainen taklaa Humalojaa:

Humalojalla on paljon historiaa aivotärähdyksistä, eikä uusia varmasti kovin paljon kärsi tulla. Myös Karjalaisella on taustalla valitettavan paljon kyseenalaisia taklaustilanteita.

Humaloja palasi kaukaloon ainakin toistaiseksi.

Raksilassa jäähyillään urakalla. Karjalaisen lisäksi Shaun Heshka ja Henri Kanninen ovat saaneet pikkukakkoset. Seuraavana jäähypenkille komennettiin Aatu Räty. Erikoistilannepelaaminen jatkuu Raksilassa.

Jäähyt on kärsitty ja Raksilassa pelataan vihdoin tasaviisikoin. Ensimmäistä erää on jäljellä reilut seitsemän minuuttia. Peli on jatkunut tasaisissa merkeissä.

Molemmilla joukkueilla on ollut avauserässä omat paikkansa. Usein ne ovat avautuneet kuin varkain, kun esimerkiksi hyökkääjä pääsee puikahtamaan puolustajien taakse. Tässä näkyy kokemattomuus puolustuksessa.

Erätauolle poistuttiin maalittomassa tasatilanteessa. Maalivahtien torjunnat ensimmäisessä erässä: Rybar 9, Joona Voutilainen 10.

2.erä

Toinen erä on käynnissä.

– Enemmän pitää laukoa, Kärppien Jesse Koskenkorva vaati erätauolla.

Kärppien puolustuksessa nuori pakkipari Topi Niemelä - Olli Vanttaja on ajoittain pienessä pulassa omassa päässä. Hetki sitten HPK sai parikin vetoa kaksikon pienen höntyilyn takia, mutta Rybar selvitti tilanteen.

Miska Humaloja ei palannut toiseen erään, joten Kärppien sairastupa sai jälleen uuden potilaan.

HPK siirtyi johtoon reilun viiden minuutin pelin jälkeen, kun tähän otteluun paluun kokoonpanoon tehnyt Janne Tavi toimitti kiekon maaliin.

Erityisesti tässä pelissä Jussi Jokisen johtamalta ykkösketjulta olisi kaivannut ehkä hieman enemmän kokeneiden pelaajien johtajuutta ja esimerkkiä kaukalossa. Reiluun erään ei ole vielä kovin paljon nähty.

Kärpät sai oivan mahdollisuuden tasoittaa peli, kun Jaakko Niskala laittoi kiekon ovelasti siniviivalta maalin kulmalle, mutta mustapaidat eivät saaneet jatkettua pelivälinettä verkon perukoille.

Kärpät nousi tasoihin erän puolivälin jälkeen. Ludwig Byström antoi unelmasyötön Jokiselle keskialueelle, joka karkasi puolittaiseen läpiajoon. Jokinen sijoitti kiekon komeasti suoraan yläriman alle. Kokenut kaarti vastasi huutoon heti.

Jussi Jokisen tasoitusmaali:

Patrik Rybar on ollut keskiviikkona mies paikallaan. Kärppävahti on pitänyt joukkuettaan pystyssä vaikeilla hetkillä. Kärpät on antanut vastustajalle laatupaikkoja huomattavasti normaalia liigapeliä enemmän ja laukauksia on muutenkin sadellut tasaiseen tahtiin.

Kärpät joutui alivoimalle erän viimeiseksi minuutiksi, kun tähän otteluun sairastuvalta palannut Sami Anttila sai pikkukakkosen. Vieraat eivät saaneet ylivoimamaalia, mutta sekuntia vaille minuutti pakkopeliä jäi vielä päätöseräänkin.

Maalivahtien torjunnat toisessa erässä: Rybar 14, Voutilainen 10.

Kaleva seuraa peliä Raksilassa. Tilanne on tällä hetkellä 1-1.