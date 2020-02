KalPa katkaisi Kärppien voittoputken, Puljujärvi ja kumppanit hölmistyivät lopussa – Manner: "Jäätiin hieman sivustaseuraajaksi"

Kärppien voittoputki poikki, KalPa nousi tasoihin ja jatkoaikavoittoon.

Oivan vireen runkosarjan loppupuolella löytäneen Kärppien viiden pelin voittoputki katkesi perjantai-iltana Kuopiossa. Kotijoukkue KalPa nousi varsinaisen peliajan lopussa tasoihin, ja onnistui jatkoajalla iskemään voittolukemiksi 3–2.

KalPan loppukirissä oli mukana myös hieman onnea. Ilman maalivahtia pelanneen kotijoukkueen Jesse Graham laukoi siniviivalta ja kiekko kimposi Lasse Kukkosen mailan kautta ohi maskissa olleen Patrik Rybarin. Vaikka tasoitus oli onnekas, pitivät molemmat valmentajat lopputulosta oikeansuuntaisena.

– Tasoitusmaali oli meidän kannalta epäonninen, mutta pelin kuvaan nähden lopputulos oli ihan oikeutettu. Hieno on, että Liigassa rima on koko ajan niin korkealla, että voittoja ei tule, jos et pysty parhaimpaasi, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner totesi.

Avauserä mentiin varsin tasaisissa merkeissä. Molemmat pyrkivät kontrolloimaan kiekkoa ja etenkin kotijoukkue KalPa turvautui usein viivelähtöihin. Kärpät sai päätykiekkojen kautta muutamia puolittaisia tilanteita, mutta pitemmät pyöritykset tai huippuvaaralliset maalipaikat jäivät syntymättä.

Avauserän lopulla Kärppien puolustus nukahti. Balazs Sebok syötti maalin takaa ja Kai Kantola siirsi kauden kahdellakymmenellä maalillaan isännät johtoon.

– KalPa oli selkeästi onnistunut peliin latautumisessa ja oli todella kamppailuvalmis. Me ei pystytty ihan heidän pelaamiseen vastaamaan ja jäätiin hieman sivustaseuraajaksi, Manner analysoi.

Oivan vireen runkosarjan loppupuolella löytäneen Kärppien viiden pelin voittoputki katkesi perjantai-iltana Kuopiossa.

Toisessa erässä kotijoukkue käänsi peliä nopeasti ja sai muutaman erinomaisen suoran hyökkäyksen, joista jatkopelien kautta pidempiä kiekonhallintajaksoja. Painostus tuotti Kärpille myös jäähyn, mutta Liigan heikoin ylivoima tyrehtyi toistamiseen Liigan parhaaseen alivoimaan.

Kärpät puolestaan hyödynsi heti ensimmäisen ylivoimansa, kun Liigan pistepörssin kärkipaikasta taisteleva Jesse Puljujärvi laukoi vieraat tasoihin. KalPa ei erässä maalinteossa onnistunut, vaikka kilisteli pariinkin otteeseen maalirautoja.

Päätöserän alkuun Kärppien tehokas ylivoimapeli tuotti jälleen tulosta. KalPaa vastaan tällä kaudella kahdeksan pistettä naputellut Julius Junttila syötti ja Janne Pesonen siirsi takatolpalta vieraat karkumatkalle.

KalPan keskittyminen kuitenkin säilyi olennaisessa. Kotijoukkue hallitsi kiekkoa ja Grahamin onnekas tasoitus vei ottelun jatkoajalle. Savolaisten sankariksi nousi Tommi Jokinen, joka katkaisi Junttilan syötön ja pääsi vastahyökkäyksen päätteeksi viimeistelemään voitto-osuman. Maali oli KalPan kapteenille liigauran sadas.

– Eniten olen tyytyväinen meidän pelipään pitämiseen. Vaikka on Liigan parhaiten puolustava joukkue vastassa, niin meidän hyökkääminen ei mennyt puskemiseksi. Maltettiin hyökätä viidellä, pitää viisikko tiiviinä ja saatiin sieltä täältä joku maalipaikka. Lopulta työ palkitsi tekijänsä, iloitsi KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen.