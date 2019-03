Jussi Jokinen ymmärtää Tero Lehterän huolen – painepelit houkuttelevat pelaajia enemmän kuin tyhjennysmyynnit

SaiPan valmentajan Tero Lehterän mukaan Liigaan on nykyään vaikea saada pelaajia.

SaiPan kausi jääkiekkoliigassa päättyi tiistaina. Ottelun jälkeen valmentaja Tero Lehterä käytti puheenvuoron, missä hän ilmaisi huolensa Liigan vetovoimasta kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla.

SaiPa yritti kesken kauden saada lisävahvistusta puolustuspäähänsä, mutta haavi jäi tyhjäksi.

– Pelaajien rekrytointi on erittäin suuri haaste koko liigalle. Ei pelkästään SaiPalle. Nyt on syytä miettiä tarkkaan, millä tämän sarjan joukkueet pystyvät kilpailemaan pelaajista. Aina ei riitä edes raha.

– Sport hankki pelaajan, jolla oli takanaan 3–4 vuoden tauko (Ryan Lannon). Tiettävästi IFK etsi ykkössentteriä seitsemän kuukautta, mutta ei löytänyt. Ellei IFK:n statuksella saa pelaajaa, niin on syytä olla todella huolissaan, Lehterä sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa.

Liigaa dominoineella Oulun Kärpillä ei vaikuttaisi olleen vastaavia ongelmia. Se hankki kesken kauden kaksi kotimaista maajoukkuetason pelaajaa, Oskar Osalan ja Jussi Jokisen.

Edelliset kolmetoista kautta NHL:ssä pelannut Jokinen kuuluu myös Kärppien omistajakaartiin. Miltä Lehterän kommentit kuulostavat?

– Jos pitkään mukana ollut ammattilainen noin sanoo, niin kyllähän asiaan pitää vakavasti suhtautua, Jokinen miettii.

Mitkä ovat Liigan vetovoimaan vaikuttavat heikkoudet pelaajan näkökulmasta?

– Onko joukkuemäärä oikea? Onko suljettu sarja oikea tapa pelata? Nämä ovat asioita, mitä suomalaisen kiekkoyhteisön pitää osata tarkastella kriittisesti.

– Suomessa osalla joukkueista ei ole loppukaudesta enää mitään panosta ja sen seurauksena häntäpään joukkueilla alkavat tyhjennysmyynnit. Samaan aikaan vaikkapa Ruotsissa pelataan kauden loppuun asti kovia painepelejä myös sarjan tyvipäässä. Ne kehittävät pelaajia.

Jokisen mielestä ihanneratkaisu olisi 12–14 joukkueen avoin Liiga, mutta hän ymmärtää myös asian toisen puolen. Liigan sulkeminen on työkalu, millä tavoitellaan seurojen taloudellista vakautta.

Jokinen myös muistuttaa Liigan vahvuuksista.

– Täällä harjoitellaan kovaa, taustat ovat ammattimaisesti hoidettu ja peli on edelleen laadukasta. Moni nuori pelaaja on yltänyt suoraan Liigasta NHL-joukkueiden kärkiketjuihin. Sanoisin, että Liigan maine pelaajien keskuudessa on vielä ihan hyvä.

Jokinen pelasi Suomessa viimeksi kokonaisen kauden 2004–2005. Kärppien joukkueessa pelasivat tuolloin muun muassa Pekka Rinne, Niklas Bäckström, Lasse Kukkonen, Topi Jaakola, Janne Niinimaa, Mika Pyörälä, Janne Pesonen, Jari Viuhkola, Eero Somervuori, Michael Nylander ja Petr Tenkrat. Kausi päättyi mestaruuteen.

– En ole asiaa itse miettinyt, mutta nyt kun luettelit nimiä, niin näen tuossa joukkueessa paljon yhtäläisyyksiä nykyiseen Kärppien joukkueeseen. On hyvä maalivahtikaksikko, tasainen puolustuskalusto ja hyökkäyksessä sekoitus kokemusta ja nuoria pelaajia, joiden tavoitteena on NHL.

Kärpät lähtee pudotuspeleihin sellaisesta asetelmasta, että kaikki muu kuin Suomen mestaruus olisi iso yllätys. Puolustava mestari voitti runkosarjan peräti 29 pisteen erolla seuraavaan, teki maaleja eniten ja päästi ylivoimaisesti vähiten. Lisäksi joukkuetta vahvistettiin kesken kauden Jokisella ja Osalalla, jotka ovat uransa aikana monta kertaa osoittaneet olevansa parhaimmillaan tärkeissä peleissä.

Voi sanoa, että Liigan lähihistoriassa yksikään joukkue ei ole lähtenyt pudotuspeleihin yhtä ylivoimaisena mestarisuosikkina.

– Median tehtävä on maalata asetelmia. Pelaajan näkökulmasta ennakkoasetelmilla ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun kiekko putoaa jäähän. Suosikin asema ei vaikuta meidän tekemiseemme.

Jokinen on edustanut kahden viime kauden aikana kuutta eri seuraa neljässä eri maassa. Perhe on ollut koko ajan Miamissa, missä Jokiset ovat pitäneet kotiaan vuodesta 2014 lähtien.

Jokinen ei halua spekuloida omalla tulevaisuudellaan, mutta yhden linjauksen hän on valmis sanomaan ääneen.

– Tämä on viimeinen reissupätkä. Jatkossa haluan asua samassa paikassa kuin perhe.

– Olen urani varrella seurannut sivusta, kun jotkut ovat joutuneet olemaan viisi tai kuusikin kautta erossa perheestään. Ajattelin, että itselläni maksimi on yksi kausi.

Viime kauden jälkeen Jokinen onkin asunut enimmäkseen Miamissa.

– Syksyllä olin vajaan kuukauden pätkät ensin Detroitissa ja sitten Klotenissa Sveitsissä. Tammikuun lopussa tulin Ouluun ja olen täällä kevään. Tulevia päätöksiä ei tee jääkiekkoilija Jussi Jokinen, vaan koko Jokisen perhe.

Jokisen vaimo on ammatiltaan lääkäri. Hän ei voi kuitenkaan harjoittaa ammattiaan Yhdysvalloissa. Voiko tästä päätellä, että edessä on paluu Suomeen?

– Kauden jälkeen tehdään päätöksiä. En halua tässä vaiheessa NHL-porttiakaan vielä sulkea.