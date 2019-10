Junttilalle oli heti tarjolla sankarin viitta, mutta viimeistely jäi vielä piippuun – HIFK kukisti Kärpät Saarisen jatkoaikamaalilla

Täytyy kyllä sanoa, että on ilo seurata ykkösketjun peliä. Kemiat toimii, ja Pulju oppinut jakamaan hemmetin hyviä syöttöjäkin.

Tämän ketjun hyvyys korostaa muiden ketjujen huonoutta ehkä liikaakin, mutta eihän muista kyllä apuja ole pelejä voittamaan.

Pari yv maalia tuli, joo. Toinen Speden taidokkaalla yksilösuorituksella, mutta olihan 5-3 melkosta siirtelyä vailla mitään ideaa.

Mitäs Kristofin kans pitäis tehdä. Apina selässä yrittää, ja pilaa yv:t aina samalla vedolla kaarelta moken syliin. On tuskaa. 5-5 pelissä täysin mitään sanomatonta hiihtelyä.

Jullelta eka peli meni totutteluun. Vika erässä alkoi jo vähän löytyä jalkoja. Tulee parantamaan vielä paljon.

Hyvä tästä tulee, kun 1 pakki ja sentteri vielä hankitaan. Harmi vaan, että niin paljon pelaajabudjetista vievät ukot ovat olleet kovin hyödyttömiä. Onneksi Kärpillä on siihen varallisuutta. Hiukan voi Utj asiaa miettiä tykönänsä, että oliko odotusarvo suurempi.