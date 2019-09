Jukka Jalonen avautuu IS:lle liigavalmentajille asennettavista mikrofoneista: ”SM-liiga ei saisi olla mikään BB-talo!” – Kirosanoja kuultiin jo Kärppien pelissä

Jalonen on aivan oikeassa! Minua ei kiinnosta katsojana kuunnella kiroilua ja ärjyntää, vaan katsoa taitavaa kiekkoa. Se on katsojien tehtävä, eikä sekaantua valmentamiseen. Kukahan tämänkin on taas keksinyt. Tämä on vähän sama asia, kun mennään kuvaamaan pukuhuoneeseen voiton jälkeen pelaajien riehuntaa. Onko siinä jotakin katsottavaa ja nuoremmille oppia? Koetaanko se jotenkin kehittäväksi?