Jääkiekkoliigan runkosarja on kääntynyt jo loppusuoralle. Kärpät pelaa keskiviikkona Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan Raksilassa, mutta sen jälkeen oululaisilla on enää neljä kotipeliä ennen maaliskuun puolivälin jälkeen käynnistyviä pudotuspelejä.

– Tuntuu hienolta, että sinne mennään, mutta ei pudotuspelit sen enempää ole vielä mielessä pyörineet. Eletään hetkessä ja parannetaan peliämme vielä ennen pudotuspelejä, kärppäluotsi Mikko Manner kuittaa.

Vielä viime viikolla tiukalta näyttänyt runkosarjan voittotaistelu on kääntymässä oululaisten eduksi. Vain kahden pisteen päässä pyörähtänyt Tappara on hävinnyt kolme perättäistä peliään vastustajien noustua näissä peleissä päätöserässä joko rinnalle tai ohi.

Kärppien ja Tapparan ero on venähtänyt taas kuuteen pisteeseen, minkä lisäksi oululaisilla on kaksi peliä vähemmän pelattuna.

– Taas on nähty kuinka vaikeaa voittaminen voi tässä sarjassa olla. Etukäteen ei kannata pisteitä ynnäillä, sillä moni joukkue taistelee vielä kynsin hampain sijoituksista, Manner muistuttaa.

Ketjumuutoksilla haetaan kevään kombinaatioita



Piikkipaikasta taistellaan runkosarjan viimeisillä kierroksilla myös yksilötasolla. Ennen viimeistä rutistusta Jesse Puljujärvi on Liigan pistepörssissä kolmantena vain pisteen päässä kärkimies Eemeli Suomesta. Pistekuninkaan tittelistä tulee tiukka taistelu, sillä viiden kärki mahtuu kahden pisteen sisään.

Keskiviikon HPK-ottelussa Puljujärvi jatkaa kärkipaikan metsästystä tutussa ykkösnyrkissä Juho Lammikon ja Mika Pyörälän rinnalla. Kärppien kakkos- ja kolmoslinjassa on sen sijaan jälleen muutoksia. Parin pelin paussilta palaava Jussi Jokinen hyppää Janne Pesosen ja Juhamatti Aaltosen rinnalle Julius Junttilan tipahtaessa taas Michal Kristofin laituriksi.

Manner hakee muutoksilla oikeita ketjukombinaatioita kevättä ajatellen.

­– Kakkosketjussa uskon päänopeuteen, he löytävät pelinopeuden yhteispelin kautta. Jokinen on hyvä organisoimaan pelaamista etukäteen, ja uskon meidän saavan sitä kautta Aaltosesta enemmän irti. Uskon, että tuossa on nyt oikea koostumus, Manner perustelee.

– Kolmosketjussa taas luotetaan enemmän jalkanopeuteen.

Kärppien peräpäässä ei muutoksia ole. Tuoreimman tiedon mukaan Justus Annunen on sivussa vielä ainakin tämän viikon lihasvammansa takia.

Pitkään sivussa ollut Otto Karvinen sen sijaan palaa kokoonpanoon keskiviikkona. Viikonloppuna kolhun saaneen Radek Koblizekin paluuta odotellaan viikonvaihteeksi samoin kuin sairastelleen Jari Sailion, jonka paluun myötä Manner suunnittelee kasaavansa vanhan tutun nelosketjun Sailio – Miska Humaloja – Karvinen.

HPK hyvässä vireessä

Viime kauden mestarijoukkue HPK aloittanee pudotuspelit näillä näkymin ensimmäiseltä kierrokselta karsimalla paikastaan neljännesvälieriin. Hämeenlinnalaiset ovat sarjassa tukevasti seitsemännellä sijalla. Kuudentena oleva HIFK on karannut jo kahdeksan pisteen päähän.

Kuudesta viime pelistään HPK on napannut neljä voittoa ja jäänyt pisteittä vain HIFK:ta vastaan.

– HPK on näyttänyt taas, miksi voittivat Suomen mestaruuden viime keväänä. Siellä ovat pelaajat menneet taas eteenpäin ja pelaaminen parantunut kevättä kohden, Manner näkee.

Kärpät Hämeenlinnalaiset ovat kohdanneet jo viidesti tällä kaudella. Kärpät vei neljä ensimmäistä peliä nimiinsä, mutta kuluvan kuun alussa HPK onnistui puristamaan täyden pistepotin Raksilasta salama-alullaan.

Molempia joukkueita rasittaa tärkeiden puolustajien loukkaantumiset. Kärpiltä on edelleen sivussa ykköspakkipari Jakub Krejcik – Shaun Heshka, ja HPK:lta maajoukkuepaidassa loukkaantunut Petteri Nikkilä, joka huilaa runkosarjan loppuun saakka.

Sen sijaan lauantaina ottelun kesken jättänyt kultakypärä Cody Kunyk on pelikuntoinen keskiviikkona Oulussa.

Kärppien kokoonpano kello 18.30 alkavassa HPK-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #91 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#36 Jussi Jokinen - #20 Janne Pesonen - #50 Juhamatti Aaltonen

#13 Julius Junttila– #19 Michal Kristof – #38 Aku Räty

#18 Sami Anttila – #27 Miska Humaloja – #21 Otto Karvinen

Puolustajat:

#4 Joona Huttula – #28 Mikko Niemelä

#43 Miihkali Teppo – #71 Ludwig Byström

#5 Lasse Kukkonen – #7 Topi Niemelä

#37 Aleksi Mäkelä

Maalivahdit: #42 Patrik Rybar (#32 Joel Blomqvist)