Jesse Puljujärvi on hyvässä opissa Hyvösen klinikalla – "Katsoin, että on Hannes ennenkin ampunut"

Kärppien kultakypärä Jesse Puljujärvi on nyt Liigan kuumimpia hyökkääjiä. Puljujärvi on viimeistellyt vähintään yhden maalin kuudessa viimeisimmässä liigapelissään. Juho Lammikon ja Mika Pyörälän täydentämä tehoketju on ollut Kärpille kaikki kaikessa.

– Kamppailuvoimamme tekee ketjustamme niin hyvän. Sen kautta saamme paljon riistoja ja pitkiä hyökkäyksiä, joista taas syntyy maalipaikkoja, Puljujärvi analysoi ketjunsa tekemistä.

Keskiviikon Pelicans-ottelussa Puljujärvi pöllytti verkkoa kahdesti. Maaleista ensimmäisen ketjukaveri Pyörälä syötti, toiseen konkari teki maailmanluokan maskin maalivahdin eteen.

– Olen Mikaa aina kehunut tuosta maskipelaamisesta ja heittänyt pari kopoa pelin jälkeen. Saunaillassa saatan tarjota pari oluttakin, Puljujärvi virnisti.

Puljujärven huippuvireen pieni taustatekijä on Kärppien takavuosien maalitykki Hannes Hyvönen, joka on pitänyt maalinteon yksityisklinikkaa muutamille kärppäpelaajille. Puljujärvi on ollut Hyvösen opissa jo monta kertaa.

– Arvostan todella paljon Hanneksen apua. Häneltä olen saanut paljon hyviä vinkkejä ja oppinut nopeuden ja tarkkuuden merkityksen laukauksessa. Aina ei tarvitse vetää täysillä.

Puljujärven mukaan Hyvösen oma mailatyöskentelykin on edelleen huipputasolla.

– Katsoin, että on Hannes ennenkin ampunut, kun hän pari kertaa laukoi.