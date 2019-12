Jari Sailio jatkaa Kärpissä myös ensi kaudella – "Joka päivä on kiva tulla hallille"

Hyökkääjä Jari Sailio on solminut vuoden mittaisen jatkosopimuksen Kärppien kanssa. Näin ollen Sailio nähdään Kärpissä ensi kaudellakin.

33-vuotias Sailio tuli Kärppiin keväällä 2016. Sailio on Hyvinkään Ahmojen kasvatti, ja Kärppien lisäksi hän on pelannut Liiga-urallaan HPK:n, HIFK:n sekä Bluesin riveissä.

Kuluvalla kaudella otteluita on kertynyt 21. Niissä hyökkääjä on iskenyt tehot 1+4=5.

Sailio oli hyvillään kuullessaan mahdollisuudesta jatkosopimukseen.

– Erittäin hyvät fiilikset. Sopimus syntyi nopeasti. Olen iloinen ja otettu, että saan jatkaa hienossa organisaatiossa, missä laatu on huipputasoa. Voin hyvin ja joka päivä on kiva tulla hallille, kun ympärillä on positiivinen ja eteenpäin menevä meininki. Viihdyn Oulussa, Saioli sanoo Kärppien tiedotteessa.

Urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoo Sailion olevan iso pala Kärppälaumaa.

– Persoonallaan tärkeä osa voittavaa joukkuetta. Hän tuo energiaa meidän peliimme sekä tärkeää kokemusta joukkueeseen omalla panoksellaan, Aho sanoo.