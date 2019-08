Janne Pesonen pukee taas kärppänutun ylleen – Päävalmentaja Mikko Manner: "Pesonen edustaa samaa kuin Mika Pyörälä, Lasse Kukkonen ja Jussi Jokinen"

Päävalmentaja Mikko Mannerin mukaan Pesonen edustaa seurassa samaa kuin Pyörälä, Kukkonen ja Jokinen.

Palataan ajassa yli 11 vuoden taakse. Janne Pesonen alustaa Michal Brosin tekemään 5–1-osuman tyhjään Blues-maaliin. Hetken päästä Raksilassa juhlitaan Kärppien 2000-luvun neljättä mestaruutta.

Vuoden 2008 jälkeen mestaruuksia on tullut kolme lisää, kun taas Pesosen ura on vienyt Pohjois-Amerikan kautta KHL-kaukaloihin sekä Ruotsin ja Sveitsin pääsarjoihin.

Tiistaina Raksilassa Pesonen pukee taas tutun Kärppien paidan päällensä harjoituspelissä Luulajaa vastaan.

– Pesonen edustaa samaa kuin Mika Pyörälä, Lasse Kukkonen ja Jussi Jokinen. Pitkän uran jälkeen Kärppien kasvatti tulee takaisin pitämään yllä kulttuuria ja viemään valtikkaa eteenpäin, Kärppien vastuuvalmentaja Mikko Manner maalailee.

Harjoitusottelu on Kärppien viimeinen ennen 30. elokuuta alkavia Mestarien liigan pelejä.

– Kaksi harjoituspeliämme vähän pienemmissä kaukaloissa onnistuivat hyvin. On tärkeää nähdä miten onnistumme omassa isossa kaukalossa, Manner sanoo.

Mannerin mukaan kolme harjoituspeliä ennen varsinaisen kauden alkua on riittävästi, koska Kärppien harjoituksissa on ollut mukana kahdeksan maailmalla pelaavaa kiekkoilijaa. Sparrausapu on nostanut harjoitusten tasoa entisestään.

Voitot KalPa:sta ja TPS:sta yhteismaalierolla 11–1 antavat vakuuttavan kuvan Kärppien tasosta ennen varsinaisen kauden alkua.

– Tulokset vähän mairittelevat meitä. Eniten me koutsit olimme tyytyväisiä ilmeeseen, rohkeuteen ja loppuun asti yrittämiseen. Pelasimme virheitä pelkäämättä, Manner muotoilee.

Kärppien puolustus meni hopeakauden jälkeen uusiksi. Teemu Kivihalme ja Jani Hakanpää kirjoittivat NHL-sopimukset, ja Atte Ohtamaa käytti sopimuksessaan olleen ulkomaan option.

Menetykset paikattiin Ludwig Byströmillä ja Jakub Krejcikillä, jotka molemmat ovat tehneet neljä tehopistettä kahdessa harjoituspelissä.

– Byströmin tehtävä on olla Teemu Kivihalmeen korvaaja, hän on vähän samantyyppinen pelaaja. Krejcik on enemmän Atte Ohtamaan paikkaaja, Manner kertoo.

Kärppien odotetut kentälliset Luulaja-otteluun:

Hyökkäysketjut:

Jussi Jokinen–Janne Pesonen–Radek Koblizek

Sami Anttila–Michal Kristof–Julius Hermonen

Jari Sailio–Juho Lammikko–Jesse Koskenkorva

Otto Karvinen–Tino Metsävainio–Aku Räty

Puolustajat:

Jakub Krejcik–Shaun Heshka

Lasse Kukkonen–Topi Niemelä

Ludwig Byström–Mikko Niemelä

Joona Huttula–Jaakko Niskala

Maalilla: Patrik Rybar (varalla Justus Annunen)





Kärpät ja Luulaja kohtaavat harjoituspelissä tänään tiistaina. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18.30.