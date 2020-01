Jääkiekkoliiga säikähti koronavirusta – kättelyt poistuvat ottelun lopusta

Kaikki muut ottelutapahtumaan kuuluvat seremoniat tehdään normaalisti. Pelaajien suunniteltiin aluksi tekevän kättelyn sijasta ottelun päätyttyä nyrkkitervehdyksen hanska kädessä. Myöhemmin Liiga ilmoitti, että nyrkkitervehdystä ei tehdä.

Paluusta normaaliin käytäntöön Liiga kertoo tiedottavansa erikseen.

Liigan kahvahtaman koronaviruksen takia maailman terveysjärjestö WHO on julistanut kansainvälisen terveysuhan. Virus jatkaa nopeaa leviämistään Kiinassa ja maailmalla.

Virus oli perjantaiaamuun mennessä todettu liki 10 000 ihmisellä. Eniten tautitapauksia on ollut Wuhanin kaupungissa ja Hubein maakunnassa Kiinassa.

Tauti on alkanut kuitenkin levitä myös ulkomailla, joten sen hillinnästä on tulossa yhä vaikeampaa. Kiinan ulkopuolella koronavirus on todettu 129 ihmisellä 22 eri maassa.

Koronavirukseen kuolleita on tällä hetkellä Kiinan ilmoituksen mukaan yli 200. Kaikki kuolleet ovat Kiinassa.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti perjantaina peruvansa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan ensi viikon torstaista alkaen. Lisäksi Guangzhouhun suuntaavat lennot on peruttu ensi viikon keskiviikosta alkaen.

Finnair kertoo, että lennot perutaan koronavirusliitännäisten vaikutusten vuoksi.

Uutista päivitetty kello 15.13: Lisätty Liigan ilmoitus, ettei nyrkkitervehdyksiä sittenkään tehdä.