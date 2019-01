HPK hakee pikarevanssia Kärpistä – Manner tuo neljä tuoretta miestä oululaisten kokoonpanoon

Kärpät ja Hämeenlinnan Pallokerho kohtaavat toisensa toistamiseen vuorokauden sisällä, kun joukkueet iskevät yhteen Raksilassa kello 17.00.

Perjantaina joukkueet pelasivat Hämeenlinnassa. Tuolloin HPK haastoi Kärpät vahvasti ja oli pääsääntöisesti pelin päällä, mutta tärkeimmillä osa-alueilla oululaiset olivat parempia, ja Kärpät voitti 5–1.

Kärppien maalilla Veini Vehviläinen oli vahvassa vireessä ja hyökkääjistä Mika Pyörälä sekä Oskar Osala onnistuivat iskemään pari maalia mieheen.

Myös Ville Leskinen onnistui perjantaina maalinteossa. Kärppien kultakypärä jakaa nyt Liigan maalipörssin kärkipaikan 20 osumalla yhdessä HIFK:n Iikka Kangasniemen kanssa. Liigan pistepörssissä Leskinen on toisena kolmen pisteen päässä kärkimies Teemu Turusesta.

Lauantain otteluun päävalmentaja Mikko Manner tuo tuoreita jalkoja eilisen kokoonpanon ulkopuolelta. Niitä tuovat eilen huilanneet Miska Humaloja, Otto Karvinen. Jyri Junnila sekä Aleksi Mäkelä.

Kärppien nelosketju palaa Humalojan ja Karvisen paluun myötä alkuperäiseen kokoonpanoonsa. Junnila puolestaan ottaa Sami Anttilan paikan Kärppien kolmosketjusta.

Tällä kaudella kaikki liigapelit toistaiseksi pelannut Mikko Niemelä on sivussa illan pelistä perjantain HPK-pelissä tulleen loukkaantumisen takia.

Ensiarvion mukaan Niemelän vamma ei vaadi pitempiaikaista toipilasjaksoa. Lasse Kukkosen pakkiparina luutii lauantaina Aleksi Mäkelä.

Ärsytetty HPK iskee kaiken peliin

Kärppien tilanne on ollut sarjataulukossa helppo jo pitkään. Sarjajohto on pyörinyt parinkymmenen pisteen hujakoilla jo muutaman viikon. Se asettaa omat haasteensa peleihin valmistautumiseen, koska painetta takaa ei juuri nyt ole.

Myös ottelutahti on ollut viime aikoina syksyä löyhempi. Kärpät pelasi syksyllä viikkokausia kolmen ottelun viikkoja, eikä harjoittelulle jäänyt aikaa.

Nyt Kärpät on pystynyt harjoittelemaan enemmän, sillä pelejä on keskimäärin kaksi viikossa. Myös loukkaantumistilanne on lähes optimaalinen, sillä sairastuvalla on pikkuvamman takia ainoastaan Niemelä.

Kärppien yksi pelillisistä ilonaiheista on ollut viime viikkoina koko syksyn tökkinyt ylivoimapeli. Sen teho on noussut pienillä muutoksilla, joista merkittävin on Jani Hakanpään siirtyminen ykkösylivoimassa maalineduspelaajaksi.

Perjantaina HPK ei sortunut yhteenkään jäähyyn, eikä Kärpät päässyt testaamaan hämeenlinnalaisten alivoiman pitävyyttä. Lauantaina pelin kuva ei luultavasti paljon eroa perjantaista. HPK tulee varmasti kovaa päälle myös vieraskaukalossa eilisen kotitappion ärsyttämänä.

Kärppien kokoonpanot lauantain HPK-ottelussa:

1.ketju

Ville Leskinen – Nicklas Lasu – Radek Koblizek

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka



2.ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Aleksi Heponiemi

Teemu Kivihalme – Jani Hakanpää

3.ketju

Oskar Osala – Michal Kristof – Jyri Junnila

Lasse Kukkonen – Aleksi Mäkelä



4.ketju

Jari Sailio – Miska Humaloja – Otto Karvinen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs