HIFK tasoitti ottelusarjan Helsingissä, vähintään kuusi ottelua tarvitaan – Kärpät jäi maanantaina nollille

On kyllä niin huonoa peliä taas kärpiltä että takkiin tulee. Pikkusen ylivoimalla sai käännettyä mutta sitten kaksi tyhmää jäähyä. Näkyy olevan että ennakkosuosikin paineet on liian suuret. No pronssi peliin tämän porukan pellailu riittää. Muutama siellä selvästi jopa pelkää pelata mikä on kyllä häpeällistä.