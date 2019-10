Hämeenlinnassa illalla viime kevään liigafinaalien toinen uusinta – Manner nosti tuoreita miehiä Kärppien kokoonpanoon

Kaikella kunnoituksella hienon uran tehnyttä Jussi Jokista kohtaan, mutta vaikeaa on ollut pelaaminen. Jalka ei vaan riitä. Syötökin pitäis olla maagisia, mutta miten syötät, kun ketjukaverit ovat jo vastustajan alueella ja Jussi kelaa omalla siniviivalla.

No, ei valiteta kun kärkikahinoissa ollaan.

Byström on alkanut oppia systeemin, ja luistinkin kulkee. Mukava yllätys jatkoa ajatellen.