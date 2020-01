Erikoistilannepelaaminen avainasemassa Kärppien ja Tapparan kärkikamppailussa – Sihvonen Tapparan huipputehokkaasta ylivoimasta: ”Siellä on osaamista monipuolisesti”

Liigan syyskauden kärkijoukkueet Kärpät ja Tappara iskevät kolmatta kertaa yhteen keskiviikkona Raksilassa. Kahta kärkipaikkaa lähes koko syksyn hallussaan pitäneiden joukkueiden tylyn tasainen tuloskunto on heitellyt hieman reilun kuukauden ajan, joten Raksilassa kello 18.30 alkavasta ottelusta on lupa odottaa mielenkiintoista tasonmittausta puolin ja toisin.

Tappara on Liigassa ainoa joukkue, jota Kärpät ei ole onnistunut tällä kaudella voittamaan. Sen kummempaa motivaatiopiikkiä oululaiset eivät tarvitse sataprosenttisen suorituksen esiin kaivamiseen kotiluolassaan.

Molemmat joukkueet lähtevät liigakierroksen kärkikamppailuun tappio niskassaan. Kärpät pelasi lauantaina toista tamperelaista vastaan hyvän pelin, mutta hävisi Ilvekselle silti jatkoajan viimeisen sekunnin maalilla.

Tappara puolestaan hävisi yllättäen kotipelinsä sarjan häntäpäässä koko kauden pyörinyttä Turun Palloseuraa vastaan.

Liigan paras alivoima kauden kovimpaan testiin

Kärppien pelipäivän palavereista kenties tärkein pidetään Raksilan uumenissa kello 16.20. Liigan tämän kauden ylivoimaisesti parhaasta alivoimasta vastaava apuvalmentaja Toni Sihvonen avaa tuolloin reilut kymmenen minuuttia Tapparan huipputehokkaan ylivoimapelaamisen saloja.

– Oma rytmi on sellainen, että katson vasta pelipäivänä vastustajan ylivoimavideot ja miten lähdemme kaverin ylivoimaa vastaan pelaamaan. Tykkään siitä, että ne ovat alivoimapalaverissa itselläkin aivan tuoreena mielessä, Sihvonen selittää pelipäivän rutiineja.

Kärppien alivoimapeli joutuu keskiviikkona kauden kovimpaan testiin, sillä Tapparan ylivoima on ollut viime peleissä äärimmäisen tehokasta. Kahdeksassa edellisessä ottelussaan Tappara on saanut 21 ylivoimatilaisuutta, joista se on hyödyntänyt peräti 14.

– Jos mietitään esimerkiksi (Kristian) Kuuselan ylivoimaviisikkoa, niin siellä on osaamista monipuolisesti ja rightin pelaajia riittää, Sihvonen viittaa oikealta laukoviin pelaajiin.

Jokinen palaa kokoonpanoon

Kärppien kokoonpanossa on pieniä muutoksia lauantain Ilves-peliin nähden. Yhden pelin huilannut Jussi Jokinen ottaa Aku Rädyn paikan pelaavassa kokoonpanossa. Nelosketjussa Tino Metsävainio tekee saman tempun Jesse Koskenkorvalle.

Kärppien puolustuksessa Topi Niemelällä on huilivuoro Joona Huttulan pelatessa Tapparaa vastaan. Oululaisten maalilla jatkaa Patrick Rybar. Flunssasta ja nuorten MM-kisojen rasituksista toipunut Justus Annunen palaa kokoonpanoon, mutta ei vielä tolppien väliin.

Tapparalta puolestaan puuttuu maanantain jääharjoituksista ambulanssilla lähtenyt ranskalaishyökkääjä Charles Bertrand.

Ex-kärpän luistelulinjat kohtasivat ikävin seurauksin joukkuekaverin kanssa. Bertrandin loukkaantumisen ei kuitenkaan pitäisi Tappara-leiristä kantautuneiden tietojen mukaan olla kovin vakava.

Kärppien kokoonpano Tappara-pelissä:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #19 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila - #19 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#41 Jari Sailio - #27 Miska Humaloja - #36 Jussi Jokinen

#67 Jasper Lindsten – #25 Tino Metsävainio - #23 Julius Hermonen

Puolustajat:

#63 Jakub Krejcik- #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström - #28 Mikko Niemelä

#5 Lasse Kukkonen - #37 Aleksi Mäkelä

#4 Joona Huttula

Maalivahdit #42 Patrik Rybar (#30 Justus Annunen)