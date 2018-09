Boston Bruinsin leirillä vieraillut Teemu Kivihalme jahtaa NHL-unelmaa: ”Todistin osaamiseni”

Viime syksynä amerikkalaispuolustaja Teemu Kivihalme otti ison harppauksen mukavuusalueensa ulkopuolelle ja muutti Ouluun jääkiekkoa pelaamaan. Amerikkalaisen taskussa ei ollut tuolloin vielä edes oikeaa sopimusta, sillä Kärpät lupasi ainoastaan näyttöpaikan. Jatkoa oli tarkoitus miettiä vasta, kun näytöt oli annettu.

Kivihalmeen NHL-varauksella kesällä 2013 kiinnittänyt Nashville Predators ei ollut nuoresta puolustajasta tarpeeksi kiinnostunut ja varaus raukesi. Ammattilaisura oli aloitettava muualla. Näyttöpaikan Kärpistä pojalleen hankki Teemun isä Janne, joka tunsi Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Ahon entuudestaan. Teemusta tuli kärppäpelaaja jo kolmannessa polvessa, sillä hänen isänsä ja isoisänsä ovat edustaneet aikanaan Kärppiä junioritasolla.

Muutto Ouluun oli oikea peliliike. Kivihalme vakuutti Kärpät nopeasti ja pelasi lopulta vahvan tulokaskauden Liigassa tehopisteillä 4+16 tehotilaston ollessa 16 pykälää plussalla.

Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Tämän on huomannut myös Kivihalme, jolle viime vuoden epävarmuus ja jännitys vaihtui tänä syksynä paluuksi tuttuun ja turvalliseen Raksilan kotikoppiin. Enää Kivihalmeen ei tarvitse todistaa kenellekään kuuluvansa joukkueeseen ja pystyvänsä pelaamaan Liigaa.

– Onhan tämä ehdottomasti helpompaa nyt kuin vuosi sitten. Tunnen kaupungin sekä joukkueen ja nyt minulla on sopimus jo taskussa, heinäkuun lopussa Ouluun palannut Kivihalme juttelee.

– Meille tuli pelaajamieleltään paljon valmiimpi pelaaja kuin viime vuonna, jolloin Teemu oli vähän ujo poika. Puolustuspelaaminen ja keskittyminen ovat parantuneet mielestäni viime vuodesta paljon, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanoo.

Unelma on muuttunut tavoitteeksi

Kesän Kivihalme vietti kotiseudullaan Minnesotassa, jonne puolustaja palasi heti Kärppien mestaruusjuhlien jälkeen. Kesäohjelmassa oli rentoutumista perheen ja ystävien kanssa vanhassa kotikaupungissa.

– Pari uutta ravintolaa sinne oli avattu, mutta muuten kaikki oli ennallaan, Chipotle-ravintoloiden suureksi ystäväksi tunnustautuva Kivihalme hymyilee.

Kesään mahtui lomailun lisäksi myös osallistuminen NHL-seura Boston Bruinsin kehitysleirille. Nashvillen varauksen rauettua Kivihalme on vapaa tekemään NHL-sopimuksen minkä tahansa seuran kanssa. Boston osoitti kiinnostuksensa ensimmäisenä.

– Kutsu tuli vasta pari viikkoa ennen leirin alkua, mutta he ovat seuranneet minua aina varausvuodestani saakka.

Mihinkään konkreettiseen tulokseen visiitti Bostonissa ei johtanut, vaikka Kivihalmeen mukaan kaikki meni leirin aikana hyvin. Puolustaja uskoo, että yhteyksiä Bostonin suuntaan pidetään yllä myös jatkossa.

– Sain sieltä pelkästään positiivista palautetta. Todistin osaamiseni ja he pitivät tavastani pelata.

Viime kausi oli Kivihalmeen ensimmäinen miesten tasolla, vaikka ikää on "jo" 23 vuotta. NHL:n suhteen peli ei ole kuitenkaan missään nimessä menetetty, vaikka nykytrendin mukaan kärkimiehet lähtevät taalajäille hädin tuskin täysi-ikäisinä.

NHL-kaukalot ovatkin Kivihalmeen selkeä tavoite tulevaisuudessa. Ennen NHL-unelman toteutumista puolustajalla on vielä paljon työtä edessä. Etenkin puolustuspelaamisessa työsarkaa vielä riittää.

– Me haluamme, että Teemusta kasvaa NHL-pelaaja. Tietyt avut, kuten luistelu, on jo kohdallaan. Hän sai syksyllä harjoitella täällä NHL-miesten kanssa ja pärjäsi siinä hyvin, joten usko hänellä varmasti kasvoi. Unelma on muuttunut tavoitteeksi, Manner näkee.

Tämän kauden henkilökohtaisen tavoitteensa Kivihalme tipauttaa kuin apteekin hyllyltä.

– Haluan tehdä enemmän pisteitä, kuin viime kaudella.

Lue myös Teemu Kivihalmeesta viime jouluna tehty henkilöhaastattelu.