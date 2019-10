Ässäkasvatti Lammikko kuritti kasvattajaseuraansa kahdella maalilla – Ohjasi voittomaalin ystävänsä nenän edestä: ”Ei laiteta tätä Tommin piikkiin”

Kärppien torstain 3-0-voitto Porin Ässistä alleviivasi oululaisten alkukauden suurinta vahvuutta: peräpään pitävyyttä. Kärppämaalin tolppien välissä seisoi ennen kauden alkua kaksi isoa kysymysmerkkiä, mutta nyt kysymysmerkit ovat haalistuneet.

Slovakkivahti Patrik Rybar pelasi torstaina kauden ensimmäisen nollapelinsä Liigassa. Pikkupetojen toinen maalivahti Justus Annunen on onnistunut samassa tempussa jo aiemmin. Maalivahtitilastosta kärppäkaksikko löytyy sijoilta neljä ja viisi.

Kaksikko on jakanut torjuntavastuun tasaisemmin kuin pikkunassikat karkkipussin, mutta se tuntuu sopivan hyvin ykkösmaalivahdiksi kaavaillulle Rybarille.

– Tämä on hyvä juttu molemmille. Kummankaan ei tarvitse pelata itseään väsyksiin, joten aikaa jää myös kehittymiselle, Rybar vakuuttaa.

– Tasatahtiin peluutus jatkuu niin kauan, kun molempien otteet säilyvät tällaisina, kärppäluotsi Mikko Manner lupaa.

Alivoimataika pitää

Oululaisten takalinjojen pitävyyttä palasiksi pilkottaessa esiin nousee erityisesti loistava alivoimapelaaminen.

Kärpät on pelannut tällä kaudella 34 kertaa miesvajaalla. Minuuttimääräisesti käytännössä yhden kokonaisen jääkiekko-ottelun ja vielä neljä sekuntia päälle. Eikä vastustajat ole onnistuneet tekemään ensimmäistäkään ylivoimamaalia oululaisia vastaan.

– Se on flowjuttu samaan tapaan kuin ylivoimapelaaminen. Itseluottamus on siinä hyvällä tasolla ja yritetään vaalia sitä. Olen ylpeä siitä, että joukkueessa on sydäntä suojella omaa maalia, Manner kiittelee.

Torstaina Ässillä oli loistava mahdollisuus katkaista Kärppien virheetön alivoimaputki, kun porilaiset pääsivät pelaamaan ensin puoli minuuttia viidellä neljää vastaan ja heti perään peräti puolitoista minuuttia viidellä kolmea vastaan.

Koko pitkän kahden miehen alivoiman jäällä teki töitä sama kolmikko Mika Pyörälä, Mikko Niemelä ja Lasse Kukkonen, eikä Ässät saanut tehtyä maalia.

– Normaalisti siinä olisi ollut Niemelän paikalla (Jakub) Krejcik, mutta hän oli nyt jäähyaitiossa, päävalmentaja paljasti.

Lammikko johtaa Kärppien parasta hyökkäyskoostumusta

Hyökkäyspäässä Kärppien suurin onnistuja oli porilaisen kiekkokoulun kasvatti Juho Lammikko, joka teki Kärppien kolmesta maalista kaksi.

Ensimmäisen maalin Lammikko ohjasi ystävänsä Tommi Taimen silmien edestä päätöserän alussa. Toisen osumansa viime kevään maailmanmestari viimeisteli tyhjään maaliin.

– Niemelän laukaus osui mailan varteeni ja pomppasi siitä hyvin heidän maalivahtinsa yli. Ei laiteta tätä Tommin piikkiin, Lammikko kertasi pelin jälkeen.

Lammikon johtama Kärppien ykkösketju oli jälleen oululaisten paras koostumus. Lammikon lisäksi siinä hyökkäävät Jesse Puljujärvi ja Mika Pyörälä.

– Hyvä, että saimme tänään voiton, vaikka viimeiseen erään lähdettiin vielä tasatilanteesta. Pelissä on toki vielä parannettavaa, Lammikko muistutti.