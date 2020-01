Ailahtelevan alkukauden pelannut Radek Koblizek kielsi vanhempiaan tulemasta vuoden viimeiseen kärppäpeliin – Tshekkihyökkääjän isä odotteli pelin jälkeen poikaansa koppikäytävällä

Ei tarvitse tulla seuraavaan peliin. Ehkä Kärppien tshekkihyökkääjä Radek Koblizek kertoi sen vanhemmilleen hienovaraisemmin ja silmäkulmassa saattoi tuikkia pieni pilke, mutta joka tapauksessa viesti oli yksiselitteinen: poika ei halunnut vanhempiaan seuraamaan vuosikymmenen viimeistä kärppäpeliä maanantaina Raksilaan.

Ei siksi, etteikö poika oikeasti haluaisi vuodenvaihteeksi Tshekistä Ouluun matkustaneita vanhempiaan seuraamaan hänen edesottamuksiaan kaukalossa. Onhan pojan kiekkoura koko perheen asia. Koblizekin isoisäkin seuraa pojanpoikansa pelit Tshekistä käsin.

Koblizek ei halunnut vanhempiaan paikalle, koska pelasi edellisessä pelissä lauantaina Lahden Pelicansia vastaan mielestään huonosti.

– Kielsin heitä tulemasta tänään, mutta isä ei näyttänyt tottelevan, Koblizek jutteli pelin jälkeen ja vilkaisi hymyillen käytävän päässä odotellutta isäänsä.

”Tietysti haluaisin tehdä enemmän maaleja”

Nuoren tshekkihyökkääjän kausi on ollut epätasainen. Hyviä pelejä on seurannut usein vaisumpi pätkä. Usean tehopisteen iltaa on seurannut monesti useamman pelin nollaputki.

– On tullut läpiajoja ja muutenkin on ollut paikkoja. Tietysti haluaisin tehdä enemmän maaleja, mutta olen todella onnellinen syötöistäkin. Ja tärkeintä on loppuviimein, että joukkue voittaa, Koblizek mietti vuoden viimeisen pelin päätteeksi.

Töitä tshekkihyökkääjä tekee kaukalossa illasta toiseen kiitettävällä tasolla. Asenteesta ei jää kiinni käytännössä koskaan.

– Tunnistan kyllä itse, koska olen pelannut huonosti ja koska hyvin.

Kuinka monta huonoa iltaa kauteesi on mahtunut?

– Aika monta itseasiassa. Olen tosin melko ankara arvostelija ja löydän aina jotain parannettavaa pelistäni. Vanhempani tsemppaavat aina, että ihan hyvin se meni, mutta itse en ole useinkaan tyytyväinen.

Tulostaso tasaisemmaksi kokemuksen myötä

Vasta 22-vuotias tshekkihyökkääjä on kuluvalla kaudella Kärppien viidenneksi tehokkain hyökkääjä, joten ei kausi ole tulosten valossa varsinaisesti penkin alle mennyt.

Koblizekin takaa joukkueen sisäisestä pistepörssistä löytyvät muun muassa tähtipelaajan statuksen omaavat Jussi Jokinen ja Michal Kristof. Koblizekin ottelukohtainen pistekeskiarvo on 0,69.

– Kunhan tästä vanhenen ja saan kokemusta lisää, niin varmasti pistetehtailukin paranee, 22-vuotias hyökkääjä uskoi.

– Eikä tässä mitään turhautumista ole tullut. Ei tämä homma ole kuitenkaan pelkästään tehopisteistä kiinni, Koblizek päätti.