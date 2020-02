Aaltonen hyökkää kärppädebyytissään kolmosketjussa – HIFK-pelissä juhlitaan Iin taikurin paluun lisäksi myös takavuosien mestaruuksien takuumiestä Niklas Bäckströmiä

Kärppien viikon pelitauko päättyy perjantaina, kun Helsingin IFK saapuu tällä kaudella kolmatta kertaa Raksilaan oululaisten vieraaksi.

Joukkueiden viikonvaihteen ensimmäinen kohtaaminen polkaistaan Oulussa käyntiin perjantaina kello 18.30. Toistamiseen Kärpät ja HIFK kohtaavat Helsingissä heti lauantaina kello 17.00.

– Näistä peleistä saamme faktaa, missä menemme suhteessa vastustajaan pelillisesti ja tuloksellisesti, kärppäluotsi Mikko Manner myhäili pudotuspelihenkisestä viikonvaihteesta.

Perjantain liigakamppailu sähköistyi jo torstai-iltana, kun Kärpät kertoi pestanneensa Juhamatti Aaltosen Lahden Pelicansista loppukauden kattavalla sopimuksella.

Viimeksi kaudella 2013-2014 Kärppiä edustanut Aaltonen on tehnyt tällä kaudella 48 ottelussa tehopisteet 17+20=37.

Aaltonen hyppää kaukaloon heti perjantaina. Iin taikuri ottaa paikan konkarien kolmosketjusta Janne Pesosen ja Jussi Jokisen rinnalta.

Ketjukoostumukset vakiintumassa

Kärpät lähtee perjantain kamppailuun pienin ketjumuutoksin. Kaksi kärkiketjua on jo hakattu kiveen ja Aaltosen tulon myötä kolmoslinjakin on luultavasti lukittu.

– Kaksi ensimmäistä ketjua on jo hyvässä muodossa, mutta kolmos- ja nelosketjun pitää pystyä auttamaan joukkuetta paremmin, päävalmentaja vaati.

Myös pakkipareihin on tullut pysyvältä haiskahtavia muutoksia Jakub Krejcikin palattua maajoukkuereissulta. Ykkösparissa tuurannut Miihkali Teppo ottaa nyt paikan Ludwig Byströmin rinnalta Mikko Niemelän valahtaessa vanhalle tutulle paikalleen Lasse Kukkosen pakkipariksi.

– Toive on, että Kukkonen auttaisi Niemelää puolustuspelaamisessa ja Niemelä Kukkosta taas pelinrakenteluvaiheessa, Manner taustoitti.

Hyökkääjistä ovat toistaiseksi sivussa Jasper Lindsten sekä keskiviikkona Kokkolan Hermeksen Mestis-pelissä loukkaantunut Julius Hermonen. Kummankaan ei pitäisi olla miesvahvuudesta pitkään sivussa.

Kärppien maalia vartioi perjantaina Justus Annunen.

Bäckström illan juhlakaluna

Sekä Kärpät että HIFK ovat olleet viime viikkoina kohtuullisen hyvässä vireessä. Molemmat ovat voittaneet kahdeksasta edellisestä pelistään kuusi.

Kauden keskinäisissä kohtaamisissa HIFK on napannut kolme voittoa Kärpistä, joten punanutut ovat ottaneet oululaisista pienen niskalenkin.

– Kohtuullisen tasaisia pelejä ne ovat olleet maalipaikkojen ja maalienkin suhteen, Manner toppuutteli.

HIFK on kärsinyt viime aikoina ikävästä flunssa-aallosta, joka on kaatanut useamman pelaajan petipotilaaksi. Sairastuneiden joukkoon on kuulunut myös kesken kauden Helsinkiin siirtynyt ex-kärppä Ville Leskinen.

Aaltosen paluun lisäksi Raksilassa juhlitaan ennen pelin alkua reilun kymmenen vuoden takaisten mestaruuksien takuumiestä Niklas Bäckströmiä. Kymmenvuotisen NHL-uransa jälkeen kasvattajaseuraansa HIFK:hon palannut Bäckström päätti pelaajauransa viime kaudella Tapparan paidassa.

Kärppien kokoonpano perjantain HIFK-ottelussa:

Hyökkääjät:

#17 Mika Pyörälä – #19 Juho Lammikko -#9 Jesse Puljujärvi

#13 Julius Junttila - #19 Michal Kristof - #29 Radek Koblizek

#50 Juhamatti Aaltonen - #20 Janne Pesonen – #36 Jussi Jokinen

#41 Jari Sailio – #27 Miska Humaloja - #38 Aku Räty

Puolustajat:

#63 Jakub Krejcik- #26 Shaun Heshka

#71 Ludwig Byström - #43 Miihkali Teppo

#5 Lasse Kukkonen - #28 Mikko Niemelä

#40 Jaakko Niskala

Maalivahdit #30 Justus Annunen (#42 Patrik Rybar)