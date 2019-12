Rasmus Kupari sivuun junioreiden MM-kisoista – entinen kärppäpelaaja loukkaantui avauspelissä Ruotsia vastaan

Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Leijona-paidassa pelannut Rasmus Kupari joutuu jättämään kisat kesken torstain avauspelissä tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi. Suomi jatkaa kisoja 19 kenttäpelaajan ja kolmen maalivahdin voimin.

Kupari loukkaantui Ruotsia vastaan pelatussa avausottelussa, jossa naapurimaan puolustaja Philip Broberg taklasi häntä keskialueella.

– Joukkueelle tämä on luonnollisesti iso menetys, mutta mikään turnaus ei ole niin tärkeä, että sen vuoksi kannattaa riskeerata nuoren pelaajan terveyttä ja tulevaisuutta, nuorisomaajoukkueiden general manager Kimmo Oikarinen kertoo Kuparin tilanteesta.

Kupari pelasi vuosina 2016–2019 Kärppien paidassa alle 18-vuotiaiden, A-juniorien sekä aikuisten joukkueessa. Hän oli mukana viime talvena nuorten MM-kultaa voittaneessa Nuorten Leijonien joukkueessa.

Los Angeles Kings kiinnitti 19-vuotiaan Kuparin kesän 2018 varaustilaisuudessa. Kotkalaissyntyinen Kupari pelaa tällä kaudella AHL:ssä Ontario Reignin paidassa.

Erityisesti Los Angeles Kingsiä seuraava jääkiekkotoimittaja John Hoven arvioi Twitterissä Kuparin olevan poissa pelistä jopa kuukausien ajan.

Sorry to be bearer of bad news.



Per our sources, early info on Kings prospect Rasmus Kupari not good. Likely out months. Headed back to LA for 2nd MRI.



Suffered knee injury in opening game of #WorldJuniors yesterday. Significant blow for Finland / AHL Ontario. We wish him well.