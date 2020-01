Raimo Helminen lähettää Suomen tutuin eväin MM-välierään Kanadaa vastaan: "Mennään kimpassa, autetaan kaveria"

– No kyllä se on samaa kuin tähän asti.

Näin lakonisesti tiivisti päävalmentaja Raimo Helminen viestinsä Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkueelle runsas vuorokausi ennen MM-turnauksen välieräottelua Kanadaa vastaan.

– Mennään kimpassa, autetaan kaveria, siitä se hyvä peli kehkeytyy, Helminen jatkoi puhelimitse Tshekistä.

Välierävastustaja Kanada on alle 20-vuotiaiden ikäluokan viimeisin peräkkäiset maailmanmestaruudet voittanut maa, sillä se voitti viisi MM-titteliä peräkkäin 2005–2009. Tshekin MM-turnauksessa Suomi hakee toista peräkkäistä maailmanmestaruutta.

– Kanada on tosi kova, heillä on tosi hyviä yksilöitä. Meidän täytyy ottaa heiltä aika ja tila pois, jotta he eivät pääse huseeraamaan vapaasti, Helminen arvioi.

Mitä päävalmentaja on oppinut joukkueestaan MM-turnauksessa?

– Kyllä ainakin sen että jätkillä on sitkeyttä. Ja ihan taitoakin löytyy ja monipuolisuutta ja leveyttä. Siltä pohjalta me tähän turnaukseen lähdettiin, että meillä on leveyttä, Helminen sanoi.

"Siitä tulee kova peli"

Suomi ja Kanada ovat tällä vuosikymmenellä kohdanneet useasti alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa. 2019 ja 2016 Suomi pudotti Kanadan puolivälierässä, 2014 välierässä. Kanadan riveissä on viisi pelaajaa, jotka olivat vuosi sitten häviämässä MM-välierää katkerasti Suomelle.

Suomella on neljä miestä vuoden takaisesta maailmanmestarijoukkueesta, heidän joukossaan puolustaja Toni Utunen, joka vuosi sitten jatkoaikamaalillaan ratkaisi Suomelle voiton Kanadasta.

Kanada on tämänvuotisessa MM-turnauksessa voittanut Yhdysvallat, Saksan, Tshekin ja puolivälierässä Slovakian, mutta kärsinyt myös maan kaikkien aikojen pahimman tappion tämän ikäluokan MM-kisoissa, 0–6-röykytyksen Venäjälle alkulohkopelissä.

Kanadalla on MM-turnauksen tähän mennessä tehokkain ylivoima, Suomella turnauksen kolmanneksi tehokkain. Alivoimapelissä Suomi on turnauksen toiseksi paras, Kanada viidenneksi paras. Isoin tilastoero joukkueiden välillä on maalivahtipelissä: Suomi on Justus Annusen johdolla maalivahtitilaston kärjessä torjuntaprosentilla 93,24, kun taas Kanada on kuudentena 89,06-prosenttisella torjuntapelillä.

– Siitä tulee kova peli, vielä kovempi kuin Yhdysvaltoja vastaan. Meidän täytyy käyttää ne pienet mahdollisuudet jotka löydämme pelissä, uskon että se ratkaisee, hyökkääjä Joonas Oden ennakoi.

Oden laukoi ottelun ainoan maalin torstai-illan puolivälierävoitossa Yhdysvaltoja vastaan, mutta sanoi saaneensa unta tavalliseen tapaan.

– Normaalisti kai. En halua innostua liikaa, Oden kertoi.

Oden on kerännyt MM-turnauksen viidessä pelissä tehopisteet 3+3. Suomen paras pistemies on Kristian Tanus tehoin 2+6.

Toinen loppuottelija ratkeaa Ruotsin ja Venäjän välisessä välierässä.