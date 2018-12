Punaiset lohikäärmeet Limingan lakeuksilla – Suomalaiskomennossa harjoitteleva Kiinan olympiajoukkue kaatoi Limingan Kiekon niukasti

Limingan lakeuksilla koettiin jääkiekkoeksotiikkaa perjantai-iltana, kun Limingan jäähallissa kajahti Kiinan kansallislaulu täyden katsomon edessä.

II-divisioonassa pelaava kyläseura Limingan Kiekko oli saanut vieraita kaukaa idästä, sillä Kiinan olympiajoukkue Red Dragons haastoi liminkalaiset jääkiekossa. Mutta mitä ihmettä Kiinan olympiajoukkue teki Pohjois-Pohjanmaalla?

Taustalla on luonnollisesti Pekingissä vuonna 2022 järjestettävät talviolympialaiset, joihin Kiina panostaa kautta linjan paljon. Kiinan jääkiekkoliiton valitsema olympiajoukkue saapui lokakuun puolivälissä Vuokattiin, jossa joukkue on leireillyt suomalaiskomennossa.

– Yli puolet tästä joukkueesta kuului Kiinan C-tasolla pelaavaan MM-joukkueeseen viime keväänä. Suomeen tulee vielä kuusi uutta kaveria heti, kunhan viisumit saadaan kuntoon, joukkuetta valmentava Juha Nurminen sanoo.

Parisataa liigapeliä HIFK:ssa aikanaan pelannut Nurminen kutsuttiin vetämään mielenkiintoista projektia, joka kestää suomalaisten ja kiinalaisten nykysopimuksen puitteissa kevääseen saakka. Sen jälkeen kiinalaiset arvioivat tehdäänkö suomalaisten kanssa kolmen vuoden jatkosopimus vai siirretäänkö pelaajat muualle.

– Kiinan jääkiekon eteenpäin vieminen vaatii paljon ulkopuolista osaamista, sillä siellä ei ole mitään jääkiekkokulttuuria, Nurminen sanoo.

Nurminen ei ole ison savotan edessä yksin, sillä tiimiin kuuluu myös monta muuta suomalaista osaajaa. Lisäksi mukana on Kiinaa taitava tulkki, sillä pelaajat eivät puhu englantia.

– Tulkilla ei ole ollenkaan jääkiekkotaustaa, ja välillä saakin ihmetellä tulkkauksen jälkeen, että mitä ihmettä sinä niille sanoit, päävalmentaja hörähtää.

Urheilijoita tekemässä

Nurmisen mukaan taitotason puolesta joukkueen kärkipelaajat voisivat pelata kenties Mestistä. Ikähaitari on iso, sillä joukkueen nestori on jo 38-vuotias. Keski-ikä on kuitenkin lähempänä kahta- kuin kolmeakymmentä. Kaikilla on jääkiekkokokemusta vähintään seitsemän vuotta.

– Etukäteen ajattelin, että kiinalaiset tuntien kaikki ovat kyllä urheilijoita, mutta lajitaidoissa voi olla iso savotta. Nopeasti selvisi, etteivät he kyllä urheilijoita ole ja sen kanssa on vielä iso työ edessä. Kokeneimmille kavereille ei ole oheisharjoittelu maistunut koskaan, Nurminen sanoo, ja muistuttaa, että Suomessa oheisharjoittelut ovat tuttu juttu aivan pienistä junioreista lähtien.

Jääkiekkojoukkueen pitäminen Suomessa puolivuotta ei ole halpaa lystiä. Kiina haluaa maksimoida menestyksen kotikisoissaan reilun kolmen vuoden päästä ja panostukset ovat sen mukaiset.

– Kertaakaan ei ole tullut tunnetta, että budjetissa olisi lovi. Kiinassa on mieletön halu viedä jääkiekkoa eteenpäin.

Kärki pärjäisi Mestiksessä

Illan ottelun voittivat lopulta kiinalaiset, aivan kuten punaiset lohikäärmeet ovat voittaneet muutkin Suomessa kohtaamansa divarijoukkueet. Loppunumerot kirjattiin 2-3.

Kahden maalittoman erän jälkeen kolmannessa erässä mätettiin peräti viisi maalia. Vierasvoiton ottelun viimeisellä minuutilla varmisti Li Hang. Syöttöpiste merkittiin Deng Zeminille. Liminkalaisten osumat syntyivät Jukka Heikan ja Juha Falinin toimesta.

– Taktinen ja fyysinen puoli heillä tökkii eniten. Vähän kun kiilasi, niin heti he olivat ongelmissa. He olivat kuitenkin ihan taitavia ja kiekko liikkui hyvin, Kärpissä kolme Suomen mestaruutta voittanut nykyinen Limingan Kiekon puolustaja Antti Ylönen arvioi pelin jälkeen.

Useita eri sarjoja urallaan nähnyt Ylönen heitti myös oman arvionsa kiinalaisten tasosta Suomen sarjajärjestelmään peilaten.

– 6-7 äijää voisi pelata varmasti Mestistä ja ehkä joku voisi pienellä opastuksella pärjätä Liigassakin, Ylönen arvioi.