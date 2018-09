Puheenaihe: Vetääkö kotisohva yleisön jäähalleista?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa SM-liigan houkuttelevuuteen katsoa pelejä paikan päällä jäähalleissa.

Jääkiekkoa voi seurata nyt alkaneella kaudella aikaisempaa näppärämmin televisiosta, puhelimesta, tabletista tai kotitietokoneelta. Yleisö voi valita itse mitä SM-liigasta katsoo ja mihin aikaan. Pelejä voi tutkailla myös tallenteilta.

Kiinnostaako ketään enää lähteä seuraamaan peliä jäähallin katsomoon? Tarjoavatko hallit jotain uutta ja houkuttelevaa yleisölle tällä kaudella?

Ratkaisu äänin 5-0, ei vedä kotisohva yleisöä jäähalleista.

Jääkiekon Liiga teki teleoperaattori Telia kanssa kuuden vuoden sopimuksen kotimaisen jääkiekon näyttämisestä Telian kanavilla. Telian jääkiekosta vastaava johtaja, Head of Hockey Olli-Pekka Takanen kertoo, että fanikeskusteluissa saadun palautteen mukaan jääkiekon ystävät haluavat uudenlaisia ja joustavia tapoja kuluttaa Liigaa.

– Olemme Telian mediapalvelussa lähteneet jo alusta asti tekemään Telian Liiga-tarjontaa yhdessä Liigan ja joukkueiden kanssa. Haluamme yhdessä tehdä jääkiekosta nykyistä vielä suurempaa ilmiötä Suomessa. Uskomme, että tekemällä laadukkaan tv-tuotteen ja ottelutapahtumat, koko Liigan kiinnostavuus kasvaa. Sen myötä molemmat, sekä kävijämäärät halleilla että tv-katsojaluvut, kasvavat, Takanen sanoo.

Kärppäkannattajien yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Koivikko sanoo, että kotisohvalle on helppo jäädä surffaamaan kanavia ja katsomaan suoratoistopalveluja.

– On niin paljon viihdykkeitä kilpailemassa jääkiekon kanssa. Jääkiekko ei kuitenkaan ole tv-ohjelma, se on edelleen parasta paikan päällä. Eikä ottelutapahtuma ole pelkkä ostettava hyödyke, vaan asia, jonka ihmiset luovat osallistumisellaan, kannattamisellaan.

Tiina Koivikko arvioi, että suurin osa yleisöstä tulee jäähalleihin kannattamansa joukkueen eikä oheishömpän vuoksi.

– Olemme osa yhteisöä, emme vain maksavia asiakkaita, me luomme tapahtuman. Turha haikailla tunnelman perään, jos jäädään kotiin istumaan, Koivikko muistuttaa.

Erikoistutkija Jouko Kokkonen Liikuntatieteellisestä Seurasta kertoo, että jo radion aikoinaan sanottiin lopettavan urheilun seuraamisen paikan päällä. Ja television tulo toi "varman tappotuomion".

– Jääkiekon katsojamäärät ovat päinvastoin kasvaneet, vaikka Suomessa on ollut liki 30 vuotta laaja lätkän tv-tarjonta. Pikemminkin hallista katsomiseen yhdistyvät reaaliaikaiset kurkistukset ”kännyikkunan” kautta toisiin halleihin, Kokkonen sanoo. – Jääkiekko-ottelu on muutakin kuin pelitapahtuma. Ottelu on elämys, yleensä hyvä, joskus huono. Elämyksen laatua ei voi varmaksi tietää, mutta se halutaan kokea katsomossa. Osa ottelua on yhteisyyden tunne, jota ei virtuaalisena ole likikään niin vahva kuin hallissa.

Oulun Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kertoo, että Oulun Energia Areenalle tehtiin alkaneelle kaudelle merkittävimmät muutokset sitten hallin rakentamisen vuonna 1975. Katsomo on hänen mielestään tärkeä kohtaamis- ja verkostoitumispaikka.

– Jääkiekko-ottelu on muutakin kuin pelkkä peli kaukalossa. Ruudun välityksellä et voi aistia tunnelmaa, tai kokea samanlaista sosiaalista kanssakäyntiä kuin jäähalliympäristössä.

Virkkusen mielestä on toki oikein, että ihmisillä on mahdollisuuksia kuluttaa viihdettä heille parhaalla tavalla.

– Totta kai se haastaa meitä kehittämään ja monipuolistamaan ottelutapahtumaamme.

SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi näkee, että median murros mahdollistaa nyt uusia tapoja seurata Liigaa.

– Me olemme kehityksessä mukana ja eri kanavissa näytämme kuinka hieno tapahtuma Liigaottelu on. Lätkä on kuitenkin aina parasta paikan päällä ja yhdessä muiden kanssa koettuna. Joka kaudelle Liigaseurat kehittävät ottelutapahtumaansa eri tavoin. Teemme paljon töitä palvellaksemme yleisöämme entistäkin paremmin. Lähivuosina näemme myös usean uuden areenan valmistumisen ja niiden tarjoamat mahdollisuudet myös ottelutapahtumalle. Liigaottelu tulee tulevaisuudessakin olemaan suuri yhteinen kokemus, Kallioniemi sanoo.

Mitä mieltä olet jääkiekon SM-liigan seuraamisesta? Houkuttelevatko pelit yleisöä paikalle jäähalleihin? Vai seuraatko pelejä mieluummin televisiosta, puhelimesta tai tietokoneelta? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.