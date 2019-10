Otteluseuranta: Kauden toistaiseksi tärkein ottelu käynnissä Raksilassa – vain voitto Skellefteåsta kelpaa Kärpille

Kärpät ja Skellefteå pelaavat Mestarien liigan E-lohkon päätösottelua parhaillaan Raksilassa. Voittaja etenee varmuudella pudotuspeleihin.

Kärpät pelaa parhaillaan kauden toistaiseksi tärkeintä otteluaan Raksilassa. Panoksena on Mestarien liigan pudotuspelipaikka ja vastassa on Ruotsin tämän vuosikymmenen kestomenestyjä Skellefteå AIK.



Pelin henki on Kärpille selvä: vain voitto varsinaisella peliajalla varmistaa jatkopaikan heti loppusummerin soitua. Kaikissa muissa skenaarioissa Kärpät tarvitsee ranskalaisjoukkue Grenoblen apua.



Ranskalaiset pelaavat oman päätösottelunsa myöhäisillassa Kari Jalosen valmentamaan SC Berniä vastaan.



Kärppien kokoonpanosta puuttuu lauantaina Tapparan Tuukka Mäntylän taklauksesta loukkaantunut Radek Koblizek. Sen sijaan pelikieltoaan kärsivä Jussi Jokinen palaa kokoonpanoon, koska Liigan pelikielto ei Mestarien liigan pelejä koske.



Kärppien kokoonpanossa nähdään myös alkukauden nuoret yllättävät Aatu Räty, Aku Räty ja Topi Niemelä. Oululaisten maalia tärkeässä ottelussa vartioi Justus Annunen.



Raksilaan odotetaan CHL-peliksi kohtuullisen kovaa yleisömäärää. Nähtäväksi jää, miten odotukset toteutuvat.



Kaleva seuraa ottelua erä erältä.