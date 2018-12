Nuorille Leijonille Atlantin takaa jo toinen kova vahvistus MM-ryhmään

Nuorten Leijonien MM-leiriryhmä vahvistuu Boston Bruinsin puolustaja Urho Vaakanaisella.

– Loukkaantumisen vuoksi peleistä sivussa ollut Vaakanainen on harjoitellut jo pitkään joukkueen mukana ja on täysin terve. Olemme Bostonin kanssa seuranneet tilannetta tarkasti ja on hienoa, että seura päästää ”Uken” Kanadaan, nuorisomaajoukkueiden GM Kimmo Oikarinen sanoo Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

Vaakanainen on pelannut syyskaudella kaksi NHL-ottelua ja kuusi AHL-ottelua.

Nuorten joukkue saa kaksi kovaa vahvistusta Atlantin takaa, sillä myös Nashville Predatorsin hyökkääjä Eeli Tolvanen liittyy joukkueeseen. Tolvanen on pelannut valtaosan kaudesta farmisarja AHL:ssä.