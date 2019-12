Nuoret Leijonat lähtevät katkaisemaan Ruotsin hurjaa alkulohkovoittojen sarjaa – Annunen ja Rädyn veljekset mukana joukkueessa

Suomi on yksi vuosikymmenen menestyneimmistä maista jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta myöhään tänä iltana pelattavassa MM-kilpailujen avausottelussa Nuoret Leijonat ovat kovan haasteen edessä. Vastustaja Ruotsi on voittanut 48 alkulohko-ottelua peräkkäin.

Ruotsi on hävinnyt alkulohkossa viimeksi 31. joulukuuta 2006, jolloin Yhdysvallat kukisti sen jatkoajalla.

Ruotsi on menestynyt alkulohkossa ja kukisti esimerkiksi vuosi sitten Suomen avausottelussa, mutta Suomen kisamenestys on viime vuosina ollut länsinaapuria parempaa. Suomi on voittanut kuusissa viime MM-kilpailuissa kolme maailmanmestaruutta (2014, 2016 ja 2019), mutta Ruotsin edellisestä MM-kullasta on aikaa pian jo kahdeksan vuotta.

Suomella on kaikkiaan viisi ja Ruotsilla kaksi alle 20-vuotiaiden MM-kultaa vuodenvaihteessa 1976–77 alkaneen MM-historian ajalta.

Kymmenen edelliskisojen otannassa Ruotsi nousee Suomen edelle mitalien määrässä, kun sillä on vuoden 2012 maailmanmestaruuden lisäksi kolme hopeaa ja yksi pronssi. Suomelle kymmenet viime MM-kilpailut ovat tuoneet kolme mitalia, jotka kaikki ovat kultaisia.

Suomen joukkueenjohto julkaisi joukkueen torstaina aamupäivällä. Joukkueessa nähdään myös kolme Kärppien pelaajaa, kun turnauksessa ovat mukana maalivahti Justus Annunen sekä hyökkääjäveljekset Aatu ja Aku Räty.

Ruotsi on ollut Suomelle erittäin vaikea vastustaja, kun länsinaapuri on voittanut peräti kahdeksan kymmenestä edellisestä kohtaamisesta alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa.

Kohtaamisista ikimuistoisia ovat olleet esimerkiksi vuoden 2014 MM-finaali, jonka Rasmus Ristolainen ratkaisi jatkoaikamaalillaan kisaisäntä Ruotsin verkkoon. Kaksi vuotta myöhemmin Suomi kukisti Ruotsin kotikisojensa välierässä 2–1.

Ruotsi puolestaan nöyryytti Suomea vuoden 2012 välierässä, kun Suomi johti 2–0, mutta Ruotsi kiri kolmannessa erässä tasoihin ja nappasi finaalipaikan lopulta voittolaukauskilpailussa. Ruotsi purjehti lopulta maailmanmestaruuteen saakka, mutta Raimo Helmisen luotsaama Suomi hyytyi neljänneksi.

Oululaiset Aku ja Aatu Räty nähdään jäällä Tshekissä pelattavissa MM-kisoissa. Arkistokuva. KUVA: Pekka Peura

Helminen palasi Suomen päävalmentajaksi täksi kaudeksi. Viime vuosien menestyksestä huolimatta Suomi ei lukeudu mestarisuosikkeihin Tshekissä pelattavissa MM-kilpailuissa. Nuorten Leijonien iskukykyä heikentää HIFK-hyökkääjä Anton Lundellin loukkaantuminen. Hän ei ehtinyt toipua käsivammastaan kisakuntoon.

Suomen avainpelaajiin lukeutuvat esimerkiksi hyökkääjä Rasmus Kupari ja puolustaja Ville Heinola, joka säväytti lokakuussa Winnipegin NHL-joukkueessa.

Ruotsilta puuttuu ainakin avausottelusta hyökkääjäkolossi Albin Eriksson, joka ei uutistoimisto TT:n mukaan ole pelikuntoinen.

Suomen ja Ruotsin välinen ottelu alkaa kello 20.

Nuorten Leijonien MM-joukkue:

Maalivahdit:

1 Piiroinen Kari, Winsdor Spitfires OHL

30 Annunen Justus, Kärpät Oulu

31 Patrikainen Jasper, Pelicans Lahti

Puolustajat:

2 Hatakka Santeri, Ilves Tampere

3 Honka Anttoni, JYP Jyväskylä

4 Heinola Ville, Lukko Rauma

5 Kokkonen Mikko, Jukurit Mikkeli

6 Seppälä Peetro, KooKoo Kouvola

9 Utunen Toni, Tappara Tampere

29 Nousiainen Kim, KalPa Kuopio

33 Thomson Lassi, Ilves Tampere

Hyökkääjät:

12 Erholtz Eemil, Sport Vaasa

15 Killinen Lenni, Ässät Pori

18 Oden Joonas, KooKoo Kouvola

19 Kupari Rasmus, Los Angeles Kings

20 Maccelli Matias, Ilves Tampere

21 Puistola Patrik, Tappara Tampere

23 Petman Ville, Lukko Rauma

24 Ranta Sampo, University of Minnesota

25 Saarela Antti, Ilves Tampere

27 Tanus Kristian, Jukurit Mikkeli

34 Räty Aatu, Kärpät Oulu

35 Räty Aku, Kärpät Oulu

