NHL-seura Columbus Blue Jackets lähetti Jim Corsin Ouluun katsastamaan Veini Vehviläisen – "Veinissä on todella paljon Ryan Milleriä"

Raksilan jäähallissa oli torstaina Kärppien normaaliin harjoitusaikaan hiljaista. Lopulta päädyn aitioita edellispäivän pelin jäljiltä siistivät siivoojat saivat hallin puolelle seuraa, kun kaukaloon asteli kaksi miestä oululaisseuran tuulipuvuissa sekä yksi maalivahti.

Siitä alkoi vajaan puolentoista tunnin intensiivinen sessio, jonka jälkeen Veini Vehviläinen oli saanut maalivahtivalmennusta varmasti omasta mielestäänkin koko rahalla.

Jäällä olivat kärppävahdin lisäksi oululaisjoukkueen maalivahtivalmentaja Ari Hilli sekä NHL-seura Columbus Blue Jacketsin maalivahtilupauksista vastaava Jim Corsi, joka oli tullut katsastamaan Jarmo Kekäläisen johtaman seuran viime kesän varausta.

Tyylikkäästi harmaantunut 64-vuotias kanadanitalialainen ohjasi Vehviläistä määrätietoisesti. Välillä mailan asentoa hiottiin lähes millimetrin tarkkuudella ja etukulman peittämiseen perehdyttiin pieteetillä. Yksityiskohtia vaikutti riittävän loputtomiin.

Vehviläinen kuunteli, kyseli tarkennuksiakin, mutta vaikutti Hillin kanssa välillä jopa kyseenalaistavan joitain yksityiskohtia.

– Minun mielestäni…, Kärppien maalivahteja vuosikaudet koulinut Hilli heitti ajoittain väliin ja esitti omia näkemyksiään.

– Näin (Sergei) Bobrovskikin tekee, Corsi pönkitti välillä viitaten Columbuksen 7,5 miljoonaa dollaria kaudessa tienaavaan venäläismaalivahti.

Kolmen maalivahtipelaamisen asiantuntijan keskuudessa vaikutti vallitsevan lopulta monesta asiasta kuitenkin vakaa yhteisymmärrys. Jääsession jälkeen Kärppien vieraana oleva iloinen veteraanivalmentaja avasi vielä tarkemmin pieniä näkemyseroja.

– Ne eivät johtuneet eri tekniikoista tai ajatusmaailmasta maalivahtipelaamista kohtaan, vaan enemmän maantieteestä. Pohjois-Amerikassa kaukalo on niin paljon eurokaukaloa pienempi. Se tekee pelistä erilaista, Corsi selitti.

Vehviläisellä etulyöntiasema

Maalivahtivalmentaja on viihtynyt Oulussa Kärppien vieraana jo pari päivää. Keskiviikon HPK-ottelussa Corsi ei nähnyt Vehviläistä tositoimissa, mutta lauantaina SaiPa-pelissä tämä mahdollisuus todennäköisesti avautuu ennen kuin Corsi matkustaa takaisin Pohjois-Amerikkaan.

– Olen täällä nähdäkseni, minne hän on menossa. Halusin nähdä itse tämän ympäristön, tavata Arin ja nähdä hänen opetusmenetelmänsä. Ja tietysti halusin tutustua Veiniin. Tällä tavalla saan paremman kokonaiskuvan, Corsi avasi vierailunsa taustoja.

Columbus Blue Jacketsin maalivahtivalmentaja Jim Corsi on katsonut lähes kaikki Veini Vehviläisen pelit tällä kaudella. KUVA: Janne Onnela

Amerikan vieras ei ollut tavannut Vehviläistä kertaakaan aiemmin ennen Oulun vierailua, vaikka kärppäveskari kävi Columbuksen kehitysleirilläkin kesällä.

Kekäläinen palkkasi Corsin nykyiseen tehtäväänsä vasta elokuussa. Sitä ennen kanadanitalialainen toimi kolme vuotta St Louis Bluesin maalivahtivalmentajana ja peräti 15 vuotta samassa roolissa Buffalo Sabersissa.

– Olen kuitenkin nähnyt kutakuinkin kaikki Veinin pelit tällä kaudella, lähes pari sataa jääkiekkopeliä kaudessa katsova Corsi kehaisi.

Maalivahtipomo kehuu Vehviläisen amerikkalaistyyliin maasta taivaisiin. Corsin havaintojen mukaan Vehviläinen ottaa itsensä kehittämisen tarvittavalla vakavuudella. Erityisesti hän on pistänyt tällä kaudella merkille Vehviläisen ottamat kehitysaskeleet pelinluvussa ja kiekon kontrolloimisessa.

– Veinillä on yksi ylivoimainen etu moneen muuhun nuoreen maalivahtiin. Hänellä on uskomattoman hyvä maalivahtivalmentaja. Se on ehdoton edellytys, jos haluat huipulle. Arilla on aika kovat näytöt, Corsi kehui kollegaansa Hilliä.

Vehviläisellä on Corsin näkemyksen mukaan Oulussa vielä toinenkin lyömätön etu. Viime kaudella käytännössä maailman parhaaksi maalivahdiksi valittu Pekka Rinne harjoittelee kesät kotikonnuillaan Oulussa.

– Me voimme Arin kanssa kyllä selittää Veinille asioita, mutta emme ole enää tarpeeksi taipuisia näyttääksemme esimerkkiä. Pekka on.

Pohjois-Amerikka kutsuu jossain vaiheessa

Suomalaista eläkeikää hyvää vauhtia lähestyvä Corsi on työskennellyt pitkällä urallaan maailman parhaiden maalivahtien kanssa. Listalta löytyvät muun muassa sellaiset suuruudet kuin Dominik Hasek, Martin Brodeur, Ryan Miller ja tietysti Columbuksen oma Bobrovski.

– Ryan Miller! Veinissä on todella paljon Ryan Milleriä, Corsi huudahti välittömästi kysyttäessä ketä huippuvahtia Vehviläinen hänen mielestään muistuttaa.

Columbuksen nykyinen maalivahtitilanne on mielenkiintoinen. Venäläisvahti Bobrovski on ollut jo vuosikaudet joukkueen selkeä ykkösmaalivahti siinä missä Joonas Korpisalo on ollut yhtä selkeä kakkosmies.

Bobrovski on kuitenkin jo tukevasti lähtökuopissa. Ensi kaudella ykkösvastuussa saattaa olla Korpisalo, joten paikka kakkosmiehelle on auki.

Siihen Columbuksella on useita vaihtoehtoja, joista Vehviläinen on yksi. Kärkikandidaatti lienee kuitenkin Sveitsin liigaa Luganossa pelaava Elvis Merzlikins.

– Elvis on NHL-maalivahti. Sitä hän todella on ja hän tulee olemaan todella hyvä, Blue Jacketsin maalivahtivalmentaja Manny Legace hehkutti vastikään The Athleticin haastattelussa.

Corsi vakuuttaa, että Vehviläinen kuuluu vahvasti seuran tulevaisuuden suunnitelmiin. Columbuksen Euroopan lupauksista Corsi on tavannut henkilökohtaisesti nyt Vehviläisen sekä venäläislupaus Daniil Tarasovin, mutta Merzlikinsiä hän ei ole vielä koskaan tavannut.

Oulussa yksi kysymys on luonnollisesti kaikkien huulilla: lähteekö Liigan paras maalivahti Vehviläinen tämän kauden jälkeen jahtaamaan NHL-unelmaansa?

– En osaa sanoa, mutta jossain vaiheessa kesällä se kysymys on ajankohtainen. Se ei ole lopulta minun päätettävissä, Corsi pyöritteli.

Se lienee selvää, että jossain vaiheessa Kärpissä läpimurron tehnyt Vehviläinen lähtee kokeilemaan siipiään Pohjois-Amerikkaan. Ensimmäiseen NHL-otteluun on Corsin puheiden perusteella kuitenkin vielä aikaa.

Luultavasti Vehviläisen NHL-ura alkaa aikanaan farmisarjan puolelta.

– Hyvän viinin valmistuskin vie aikaa. Sama se on maalivahtien kohdallakin, Corsi päätti.