Vehviläinen aloittanut vakuuttavasti, Hakanpää tekee tiliä farmissa – Viidestä ex-kärpästä yksikään ei ole tehnyt vielä NHL-debyyttiään

Kärpistä lähti viime kauden jälkeen peräti viisi pelaajaa Pohjois-Amerikan taalakaukaloihin. Yksikään viidestä ex-kärpästä ei ole kuitenkaan päässyt pelaamaan peliäkään tarunhohtoisessa NHL:ssä.

Kovin lähellä NHL-debyytti ei ole yhdelläkään viime kauden ex-kärpällä. Lähimpänä lienee Veini Vehviläinen, jonka pelipaikalla Columbuksen maalin suulla kilpailu ei ole aivan yhtä raaka kuin monessa muussa joukkueessa. Tämän lisäksi jyväskyläläinen on esiintynyt farmisarjassa kohtuullisen hyvin.

Kaleva katsasti entisten kärppätähtien alkukauden otteet Pohjois-Amerikassa pelaaja pelaajalta.

Veini Vehviläinen, Columbus Blue Jackets

Kahden kärppäkauden jälkeen Columbus Blue Jacketsin kanssa kaksivuotisen sopimuksen allekirjoittanut Vehviläinen on jumiutunut farmijoukkue Celveland Monstersiin.

NHL-puolella maalivahtikaksikko Joonas Korpisalo – Elvis Merzilikins on pelannut kohtuullisen hyvin haasteellisen alun jälkeen, joten Vehviläisen täytyy lyödä bussiliigassa parasta pöytään noustakseen NHL:ään ilman Korpisalon tai Merzilikinsin loukkaantumisia tai tason romahtamista.

Vehviläinen on torjunut yhdeksässä pelissä päästäen keskimäärin 2,03 maalia ottelussa torjuntaprosentin ollessa 92,40. Nollapelejä jyväskyläläisellä on kaksi, joista tuorein tuli 16 torjunnalla perjantaina.

Tilastojen valossa Vehviläinen on ollut AHL:n kolmanneksi paras kiekon pysäyttäjä alkukauden aikana.

Jani Hakanpää, Anaheim Ducks

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Jani Hakanpää tuli syksyllä 2015 Kärppiin epäonnistuneen Pohjois-Amerikan visiitin jälkeen. Tänä syksynä jykevätekoinen puolustaja lähti uuteen yritykseen edelliskertaa huomattavasti valmiimpana ja kokonaisvaltaisempana pelaajana.

Hakanpää allekirjoitti Anaheim Ducksin kanssa vuoden yksisuuntaisen sopimuksen, joka takaa pelaajalle 850 000 dollarin vuosipalkan oli pelipaikka NHL:ssä tai farmiliigassa.

Jani Hakanpää tuli Kärppiin vuonna 2015 ja Oulussa hän toimi joukkueen tukipilarina. Pohjois-Amerikassa hänellä on ajoittain ollut vaikeuksia mahtua jopa farmijoukkueen kokoonpanoon. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Kiekko-Vantaan kasvatti lähetettiin yllättäen harjoitusleiriltä suoraan farmiin, eikä näyttöpaikkaa Anaheimissa tullut. Kärppien viime vuosien tukipilarilla on ollut jostain syystä vaikeuksia mahtua ajoittain jopa farmijoukkueensa kokoonpanoon.

Hakanpää on pelannut American Hockey Leaguessa 13 ottelua tehden niissä tehot 0+6. Pisteillään hän on joukkueensa toiseksi tehokkain puolustaja, eikä pakille tärkeä tehotilastokaan näytä Hakanpään kannalta hullummalta. Saldo +2 on joukkueen neljänneksi paras.

Teemu Kivihalme, Toronto Maple Leafs

Tulokassopimuksen legendaarisen Toronto Maple Leafsin kanssa tehnyt Teemu Kivihalme on aloittanut kauden odotetusti farmisarjassa Toronto Marliesin takalinjoilla.

Kiekollisen pelin avuistaan tunnettu Kivihalme sai pistetilinsä AHL:ssä auki vasta viikko sitten kotipelissä Texas Starsia vastaan. Toronton 8-4-voitton päättyneessä ottelussa Kivihalme kirjautti kaksi syöttöpistettä. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä syöttötili karttui pisteellä ja Kivihalme valittiin ottelun kakkostähdeksi Marliesin kaadettua Manitooba Moosesin.

Teemu Kivihalme otti roimia kehitysloikkia kahden Oulun-kautensa aikana. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Joukkueen sisäisessä pistepörssissä Kivihalmeen edellä on vielä monta puolustajaa, mutta tehotilastossa amerikansuomalainen on mukavasti joukkueensa toiseksi paras puolustaja lukemalla +7.

NHL-debyyttiä ei välttämättä vielä tällä kaudella tule, mutta mahdollisuudet siihen paranivat tällä viikolla Toronto Maple Leafsin erotettua legendaarisen päävalmentajansa Mike Babcockin. Korvaajaksi nimettiin farmijoukkue Marliesin päävalmentajan Sheldon Keefen, joten uusi päävalmentaja ainakin tietää, minkälainen pelaaja Kivihalme on.

Aleksi Heponiemi, Florida Panthers

Muiden ex-kärppien tavoin myös Aleksi Heponiemen tie vei harjoitusleiriltä suoraan farmisarjaan, eikä paikka Aleksander Barkovin tähdittämän Florida Panthersin kokoonpanossa ole ollut edes lähellä.

Kärppien Ludwig Byströmin ja puoli kautta farmisarjassa pelanneen Juho Lammikon viime kauden joukkueessa Springfieldissa Heponiemelle on kertynyt 16 ottelua ilman maaleja. Syöttöpisteitä on tullut sentään kuusi.

Aleksi Heponiemi meni harjoitusleiriltä suoraan farmisarjaan. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Heponiemi on tipahtanut Springfieldissa ajoittain nelosketjuun saakka, mikä ei ole missään nimessä optimaalinen pelipaikka tamperelaisen kaltaiselle kevytrakenteiselle taitopelaajalle.

NHL-debyyttiä Heponiemi ei tule tällä kaudella tekemään. Jos tekisi, hänestä tulisi hieman päivän kunnosta riippuen kenties koko sarjan pienikokoisin pelaaja.

Rasmus Kupari, Los Angeles Kings

Kotkasta Kärppiin kehittymään tullut Rasmus Kupari jatkoi matkaansa kolmen Oulussa vietetyn vuoden jälkeen enkelten kaupunkiin. Myös Kuparin kohdalla Pohjois-Amerikan valloitus on alkanut odotetusti farmisarjan puolelta.

Kupari on pelannut Ontario Reignin kaikki 18 ottelua ja tehnyt niissä tehopisteet 4+2. Tuorein maali syntyi lauantaina tappiopelissä Tuscon Roadrunnersia vastaan.

Rasmus Kupari tuli Kärppiin kehittymään. Visiitti kesti kolme vuotta. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Tehot oikeuttavat joukkueen sisäisen pistepörssin yhdeksänteen sijaan. Keskinkertainen alku kiekollisesti taitavalta pelaajalta, jonka ounasteltiin joissain papereissa nappaavan jopa paikan Kingsin heikkotasoisesta joukkueesta.

Kupariin kohdistuu Los Angelesissa pitkässä juoksussa kovat odotukset, eikä ensimmäistä vuotta farmiliigassa pidä ottaa millään tapaa takaiskuna. Ensi syksynä kotkalaisen kuitenkin odotetaan nappaavan roolin myös NHL:n läntisen konferenssin sarjajumbon kokoonpanosta.