Valmentajalta kehut saanut Riikola yllätti Korpisalon ja käynnisti Pittsburghin maalikarkelot

Suomalaispuolustaja Juuso Riikola antoi taas vahvoja näyttöjä kiekollisesta osaamisestaan, kun Pittsburgh nuiji jääkiekon NHL:n harjoitusottelussa Columbuksen maalein 7-3.

Riikola viimeisteli ottelun avausmaalin vain kahden minuutin jälkeen vahvan nousun päätteeksi. Täysosuma oli täksi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan siirtyneelle puolustajalle harjoitusottelukauden toinen.

- Hän on todella hyvä liikuttamaan kiekkoa ja osaa luistella. Se mikä on yllättänyt minut, on hänen halukkuutensa omaksua pelin fyysiset puolet. Kun kiinnitimme hänet, ajattelimme hänen pystyvän pelaamaan peliä, jota haluamme pelata. Hän on löytänyt keinot pelata niin, Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan kehui seuran Twitter-tilillä.

Columbuksen maalia vartioi Joonas Korpisalo, joka joutui kaivamaan kiekon selkänsä takaa neljä kertaa ennen kuin hänet vaihdettiin pois kahden erän jälkeen. Korpisalolle kertyi 26 torjuntaa.

Ottelun pisterohmut olivat Columbuksen Oliver Björkstrand (3+0) sekä Pittsburghin Matt Cullen (2+1) ja Zach Aston-Reese (0+3). Sidney Crosby tyytyi kahteen syöttöpisteeseen.

Arizonan suomalaismaalivahti Antti Raanta piti maalinsa puhtaana, kun hän torjui kahden erän aikana 27 Anaheimin laukausta. Arizonan 6-1-voittoon päättyneessä ottelussa kakkosmaalivahti Adin Hill antautui kerran kolmannessa erässä.

Minnesota murskavoittoon

Mikko Koivu nappasi pisteet 1+1 ja Mikael Granlund 0+1, kun Minnesota murskasi useita kärkinimiään lepuuttaneen Coloradon 7-0.

Detroitista pelipaikkaa metsästävä Vili Saarijärvi laukoi joukkueensa 3-1-maalin Bostonin verkkoon. Detroit voitti lopulta 4-3 Jevgeni Svetshnikovin jatkoaikamaalin turvin.

Floridan Henrik Borgström teki ottelun avausmaalin Dallasin verkkoon. Florida voitti lopulta jatkoajan päätteeksi 4-3. Dallasin Julius Honka nappasi syöttöpisteen ylivoimalla syntyneeseen 2-2-tasoitukseen.

Ottawaa vastaan pelannut Montreal käänsi päätöserän maaleillaan pelin 3-2-voitoksi, mutta Montrealin tuore hankinta Joel Armia ja näyttöjä antava superlupaus Jesperi Kotkaniemi jäivät pisteittä.

Juuse Saros torjui Nashvillen maalilla 18 kertaa, mutta joukkue taipui 2-5-tappioon Tampa Bayn käsittelyssä. Eeli Tolvanen (-2) ja Miikka Salomäki (-1) jäivät pisteittä. Tampa Bayn Otto Somppi jäi myös pisteittä, mutta kirjautti plus-miinuslukemaksi +1.

Las Vegasin Erik Haula syötti heti ottelun avausminuutilla Max Paciorettyn 1-0-maalin. Las Vegas taivutti San Josen voittolaukauskilpailun päätteeksi 5-4. Haula hukkasi voittolaukauskilpailussa oman tilaisuutensa.

