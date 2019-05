St. Louis voitti Raskin Bostonin – joukkueet nyt tasoissa Stanley Cupissa

Suomalaismaalivahti Tuukka Raskin Boston hävisi Stanley Cupin toisessa loppuottelussa St. Louisille. St. Louis Blues kukisti Boston Bruinsin maalein 3–2 jatkoerään edenneessä ottelussa.

NHL:n loppuottelusarja on nyt tasan, sillä molemmat joukkueet ovat voittaneet yhden ottelun. Mestaruus irtoaa neljällä voitolla.

Rask torjui 34 kertaa.

Boston avasi maalihanat, kun ottelua oli kulunut hieman alta viisi minuutta. Joukkueen ensimmäisen maalin läimäisi Charlie Coyle, joka on tehnyt pudotuspeleissä seitsemän maalia. St. Louis iski kuitenkin tasoihin, kun kello näytti peliaikaa kuluneen yhdeksän minuuttia ja reilut 30 sekuntia. St. Louisin tasoitusmaalin teki Robert Bortuzzon.

Molemmat joukkueet tekivät ensimmäisessä erässä vielä yhden maalin, mutta toinen ja kolmas erä pelattiin maaleitta.

Jatkoerässä voittomaalin tykitti Carl Gunnarsson.

– Emme koskaan anna periksi. Emme olleet tyytyväisiä ensimmäiseen otteluun, joten tänään pelasimme täysiä koko 60 (minuuttia). Kaiken kaikkiaan hyvä ottelu, Gunnarsson sanoi pelin jälkeen.

Voittomaalin syöttäjiksi kirjattiin Ryan O'Reilly ja Oskar Sundqvist.

Finaalisarjan toinen ottelu pelattiin Bostonissa. Jääkiekkokaravaani siirtyy seuraavan kahden pelin ajaksi St. Louisiin.

Boston eteni loppuotteluihin voittamalla pudotuspelien avauskierroksella Toronton, toisella kierroksella Columbuksen ja lohkofinaaleissa Carolinan. St. Louis pudotti avauskierroksella Winnipegin, toisella kierroksella Dallasin ja lohkofinaaleissa San Josen. Boston on voittanut NHL:n mestaruuden kuudesti, St. Louisin tilasto näyttää nollaa. Bostonin edellinen mestaruus on kaudelta 2010–2011. NHL:n hallitseva mestari on Washington Capitals, joka tällä kaudella putosi jo pudotuspelien avauskierroksella.