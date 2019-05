Sebastian Ahon tähdittämä Carolina eteni jo konferenssifinaaleihin – Ehtiikö Hurricanesin toinen oululaishyökkääjä Saku Mäenalanen toipua ennen pelien jatkumista?

Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen NHL:n pudotuspeleissä pelaava Sebastian Ahon tähdittämä Carolina Hurricanes varmisti ensimmäisenä joukkueena paikkansa NHL:n konferenssifinaaleissa ja taalaliigan neljän parhaan joukossa.

Carolina kaatoi semifinaaleissa itäisen konferenssin neljänneksi sijoittuneen New York Islandersin suoraan otteluvoitoin 4-0. Ensimmäisellä kierroksella Carolina raivasi tieltään viime kauden Stanley Cup mestarin Washington Capitalsin.

Oululaishyökkääjä oli viime yön ratkaisupelissä tutun tehokas. Aholle merkittiin avauserässä Carolinan ylivoimalla tekemä tasoitusmaali, joka syntyi Islandersin suomalaishyökkääjä Leo Komarovin istuessa jäähyllä.

Maalissa oli mukana rutkasti onnea, sillä kiekko upposi verkon perukoille newyorkilaispuolustaja Adam Pelechin mailasta.

– Tiedän, että se oli onnekas osuma, mutta se oli iso maali meille. Saimme momentumin takaisin, Aho kertoi pelin jälkeen paikallislehti The News & Observerille.

Heti toisen erän alussa Aho ja Teuvo Teräväinen juonivat Carolinan johtoon. Mustapaitainen kotijoukkue lisäsi johtoaan vielä parilla maalilla ennen ottelun puoliväliä ja peli oli noiden osumien myötä pitkälti taputeltu.

Mäenalanen kävi leikkauksessa

Taalaliigan pudotuspelit ovat olleet täynnä yllätyksiä, mutta nipin napin ratkaisupeleihin selvinneestä Carolinasta on tulossa kevään iso tarina. Pohjois-Carolinan joukkueella on mahdollisuudet aina mestaruuteen saakka.

Konferenssifinaaleissa Ahon tähdittämä joukkue kohtaa joko Boston Bruinsin tai Markus Nutivaaran Columbus Blue Jacketsin. Bostonin ja Columbuksen ottelusarja on tällä hetkellä tasatilanteessa 2-2, joten Carolinalle on luvassa ruhtinaallisesti lepoaikaa ennen konferenssifinaaleja.

Carolinan tehokkain pelaaja pudotuspeleissä on ollut puolustaja Jaccob Slavin 11 tehopisteellään. Aho ja Teräväinen ovat merkkauttaneet molemmat yhdeksän tehopistettä.

Ahon pelikunnolla spekuloitiin Islanders-sarjan viimeisten pelien aikana, sillä yleensä paljon aloituksia ottaneen suomalaisen aloitusmäärät putosivat merkittävästi. Tämä kielii usein jonkinasteisesta ylävartalovammasta.

– Ihan pelikunnossa olen. Siihen ei ole oikeastaan muuta sanottavaa, Aho totesi tuttuun pudotuspelityyliin Ilta-Sanomille.

Samaa ei voi sanoa Carolinan oululaishyökkääjä Saku Mäenalanen, joka loukkasi kätensä viikko sitten, eikä ole pelannut sen jälkeen. Seura tiedotti alkuviikosta Mäenalasen huilaavan ainakin Islanders-sarjan loppuun saakka.

Carolinaa läheltä seuraavan The News & Observerin toimittajan Luke DeCockin mukaan Mäenalanen kävi käsileikkauksessa ja on sivussa parisen viikkoa.

Injury updates: Saku Maenalanen will have surgery for a hand injury, expected to miss 10-14 days. Trevor van Riemsdyk will have an MRI on his left shoulder Monday. Out indefinitely. Petr Mrazek considered day-to-day but Hurricanes likely to recall Alex Nedeljkovic from Charlotte.